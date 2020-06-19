В МИД сочли космическую стратегию Пентагона чересчур агрессивной

Публикация "Оборонной космической стратегии" США подтверждает агрессивность курса Вашингтона в этой сфере, заявили в пятницу в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве так прокомментировали предание гласности краткого содержания этого доктринального документа, подготовленного Пентагоном.

"Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере. Четко обозначена конечная цель - обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала", - говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Россия, напомнили в министерстве, "занимает диаметрально противоположную позицию, отдавая приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". В Москве уверены, что "оружейное противостояние в космосе может иметь пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности".