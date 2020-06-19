В посольстве России на Кубе проголосуют по поправкам в Конституцию РФ

В российском посольстве на Кубе первого июля пройдет общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом "РГ" сообщили в дипмиссии.

"Голосование состоится 1 июля с 8:00 до 20:00 в здании генерального консульства России, расположенного по адресу: Гавана, пересечение 5-й авениды и 66 улицы, №318", - отметили в посольстве. А 25, 26, 29 и 30 июня по тому же адресу пройдет досрочное голосование (с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00), 27 и 28 июня - с 9:00 до 13:00.

"В связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, планируется централизованная доставка наших сограждан к месту проведения голосования", - сообщили в диппредставительстве. Кроме того, по словам собеседника "РГ", "в настоящий момент прорабатывается вопрос организации выездного голосования в отдаленные кубинские провинции, о чем будет сообщено дополнительно".