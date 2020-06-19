В РГАЛИ откроется выставка к 75-летию Победы и юбилею Давида Самойлова

В Российском государственном архиве литературы и искусства 25 июня состоится открытие историко-документальной выставки "Война, беда, мечта и юность".

Экспозиция приурочена сразу к двум знаменательным датам - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Давида Самойлова, чьи стихи "Сороковые, роковые" и "Перебирая наши даты" стали своего рода гимнами поколения, для которого война оказалась главным рубежом.

Основная идея выставки - продемонстрировать на примере личной и творческой биографии Давида Самойлова судьбу всего "поколения сорокового года" русской литературы, показать, как Великая Отечественная война стала не только определяющим событием его жизни, но и ключевой темой будущего творчества. Экспозиция построена на архивных документах и мемориальных предметах из собрания РГАЛИ, Российского государственного архива кинофотодокументов и частных коллекций.

Важная часть архива Давида Самойлова - это собранные им документы погибших на фронте товарищей, поэтов И. А. Лапшина, Б. М. Смоленского, М. Л. Бершадского и других. Автографы их стихов и снимки конца 1930-х гг., представленные на выставке, зачастую являются единственными сохранившимися следами их творческого становления, прерванного войной.

Биография и творчество молодых людей представлены в экспозиции в тесной перекличке с судьбами их старших товарищей - Твардовского, Симонова, Лебедева-Кумача, Исаковского, Долматовского, Берггольц, чьи стихи и песни сопровождали советский народ на протяжении всей войны.

Выставка будет работать с 25 июня по 23 октября 2020 года. Проект инициирован Российским государственным архивом литературы и искусства и подготовлен при поддержке Фонда "История Отечества".