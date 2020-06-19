Во Франции умер петух, которому суд разрешил кукарекать по утрам

Хозяйка французского петуха Мориса Корин Фессо, которому в 2019 году официально разрешили кукарекать по утрам, сообщила о том, что он умер в мае от острого ринита.

По словам женщины, питомцу было шесть лет. Она отметила, что тяжело восприняла его смерть.

"Мы купили нового петуха и назвали его тоже Морисом, он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом", - цитирует Корин Газета.ru.

Несколько лет назад на петуха подали в суд местные жители, которым он мешал спать по утрам. Истцы также требовали компенсацию в размере 1 тыс. евро. На слушания, однако, никто не пришел, и в результате иск отклонили.