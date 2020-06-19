Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 2020 года № 111-ПГ "О внесении изменения в пункт 5 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Подпункт 5.1 пункта 5 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"5.1. проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (за исключением мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и участием в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в праздничных мероприятиях на открытом воздухе, посвященных Дню медицинского работника) до 21 июня 2020 года (включительно);".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







