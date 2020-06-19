Постановление правительства Ярославской области от 19 июня 2020 года № 540-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 мая по 22 июня" следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 5 слова "22 июня" заменить словами "03 июля".

1.2. В пункте 1:

1.2.1. В абзаце первом слова "22 июня" заменить словами "03 июля".

1.2.2. Подпункт 1.1 дополнить словами ", а также в части организации литания вне помещений (летние кафе) при обязательном размещении столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра и выполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020".

1.2.3. В абзаце третьем подпункта 1.2 цифры "400" заменить цифрами "800".

1.2.4. Подпункт 1.41 изложить в следующей редакции:

"1.41. Определить, что установленное ограничение на очное присутствие посетителей не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые указаны в подпункте 1.4 настоящего пункта, при осуществлении ими следующих видов деятельности:

1.41.1. Предоставление услуг туристическими операторами и туристическими агентствами.

1.41.2. Спортивная подготовка членов сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов и организаций в части проведения тренировочных мероприятий (при наличии решений о возможности проведения тренировочных мероприятий соответствующими спортивными федерациями).

1.41.3. Предоставление услуг фитнес-центрами при обязательном выполнении следующих условий:

- загрузка объектов в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

- обеспечение предварительной записи посетителей;

- соблюдение предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в зале для занятий спортом, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра;

- расстановка и (или) использование спортивных сооружений с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

1.41.4. Работа учреждений спортивной подготовки при обязательном выполнении следующих условий:

- загрузка объектов в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

- запрет на допуск родителей (законных представителей) в спортивные залы;

- соблюдение предельного количество лиц, которые могут одновременно находиться в зале для занятий спортом, исходя из расчета I человек на 4 кв. метра;

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

1.41.5. Предоставление услуг санаторно-курортных организаций с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации МР 3.1/2.1.0182-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.05.2020.

1.41.6. Работа библиотек с очным присутствием посетителей в режиме организации приема и выдачи книг при обязательном выполнении следующих условий:

- наличие отдельного наружного (уличного) входа;

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

- закрытый доступ к фонду;

- предварительный заказ литературы;

- запрет на обслуживание в читальных залах;

- соблюдение карантина книг и периодических изданий, возвращенных пользователями;

- запрет на проведение массовых мероприятий.

1.41.7. Работа музеев, музеев-заповедников и зоопарка с очным присутствием посетителей в части открытой территории при обязательном выполнении следующих условий:

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра на территориях музеев, музеев-заповедников и зоопарка;

- обеспечение маршрутизации без пересечения потоков посетителей;

- запрет на предоставление посетителям во временное пользование системы "аудиогид" и других контактных средств для осмотра;

- запрет на посещение организованными туристскими группами и проведение групповых экскурсий;

- запрет на проведение массовых мероприятий.".

1.2.5. Из подпункта 1.8 слова "и (или) услуг по санаторно-курортному лечению" исключить.

1.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Определить, что указанное в пункте 4 условие об обеспечении предварительной записи граждан не распространяется на работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявлений о голосовании по месту нахождения в рамках проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации от граждан, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства.".

1.4. Перечень филиалов и офисов государственного автономного учреждения Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляющих прием заявителей в период до 22 июня 2020 года (приложение 2 к постановлению), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 20 июня 2020 года.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







