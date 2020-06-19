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19.06.2020 15:57
Рубрика: Экономика

Здания Минздрава, ФСИН и академии наук могут продать с аукциона

Текст: Марина Трубилина

Министерство здравоохранения, академия наук и ФСИН могут сменить адреса. Компания ДОМ.РФ ведет работу по подбору для них новых помещений. Об этом рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на онлайн-конференции "Коммерсантъ".

Переезд трех министерств (Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи) в Москва-сити завершен. "Мы полностью подготовили здания для комфортного размещения этих министерств, - рассказал Филиппов. - Высвобождаемое имущество, которое ранее занимали министерства в Москве решением правительственной комиссии вовлекли в оборот". Часть зданий, где располагалось Минэкономразвития у станции метро "Маяковская", здание на Китайгородском проезде, где был Минпромторг, помещения в здании Центрального телеграфа, ранее занимаемые Минкомсвязи, уже реализованы.

Фото: iStock
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В середине августа пройдет аукцион по зданию Минэкономразвития на Овчинниковской набережной. "Активность бизнеса видна, для участия в аукционе интерес проявляет достаточно много крупных компаний, не только те, кто занимается жильем", - сообщил Филиппов.

Кроме того, добавил представитель ДОМ.РФ, ведется работа с министерством юстиции, активно обсуждается централизация размещения ФСИН. "Мы встречались с руководством ФСИН. Смотрим, как можно использовать ранее или сейчас занимаемые здания министерства юстиции и ФСИН, чтобы централизовать их в одном месте. Отрабатываем техническое задание либо для приобретения, либо для строительства нового здания - такого, чтобы оно было знаковое и современное для размещения этого учреждения", - сказал Филиппов. Ведется работа по централизации министерства здравоохранения , обсуждается обновление материально-технической базы с Академией наук. Высвобождаемые помещения будут попадать на рынок через аукционы.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минздрав Правительство Минюст ФСИН Наука и образование РАН

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