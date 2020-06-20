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20.06.2020 11:04
Рубрика: Культура

Булат Ханов стал победителем литературной премии "Радуга"

Текст: Михаил Визель
Подведены итоги XI сезона русско-итальянской литературной премии для молодых писателей и переводчиков "Радуга". Главным триумфатором на этот раз оказался уже хорошо известный русским (но не итальянским) читателям Булат Ханов.
Булат Ханов. Фото: Булат Ханов/ facebook.com Булат Ханов. Фото: Булат Ханов/ facebook.com
Булат Ханов. Фото: Булат Ханов/ facebook.com

Его трагикомический рассказ "Старик и ферма", герои которого - люди старшего поколения, незаметно для себя увязают в виртуальных игрушках, просаживая вполне реальные деньги, победил в категории "Русская проза", а его переводчица Чинция Челоне признана лучшей среди переводчиков на итальянский.

В "зеркальных" номинациях подобного слияния не случилось: лучшим итальянским признан рассказ Марии Кьяры Де Паскали "Память только для чтения", переведенный на русский язык Евгенией Литвин, но лучшим переводчиком на русский язык признана не она, а Станислав Лихоузов, переведший рассказ Пьера Франко Брандимарте "Продавец".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Еще одним триумфатором XI сезона премии можно считать живущую в Москве итальянку Сидни Вичидомини: она вошла в пятерку лучших дважды - как оригинальный писатель, автор рассказа "Багдад" (речь в котором идет вовсе не об Ираке, а о ее собственном детстве в маленьком южном городке), и как переводчица рассказа Александры Шалашовой "Праздник". При этом Вичидомини - уже профессиональный переводчик: в феврале этого года в миланском издательстве Francesco Brioschi Editore в ее переводе вышел роман Григория Служителя "Дни Савелия".

Еще одна "московская итальянка" в финале - Татьяна Лутеро, переводчица рассказа Антонины Малышевой "Здравствуй, Дед Мороз".

C pyccкoй стороны в жюри премии входят переводчики и преподаватели Анна Ямпольская, Борис Тарасов, Евгений Солонович, писатель, ректор Литинститута Алексей Варламов, программный директор Института перевода Нина Литвинец, литературовед Елена Л. Пастернак. С итальянской - Марко Драго, Флавио Эрмини, Карло Фельтринелли, Мария Пиа Пагани, Стефания Сини, Анна Дзангарини.

Десять лучших рассказов, присланных на конкурс (пять от России и пять от Италии), публикуются в очередном выпуске литературного альманаха, выпускаемого фондом Conoscere Eurasia ("Познаем Евразию"). Размер премии в номинации "Молодой писатель" составляет 5 тысяч евро, в номинации "Молодой переводчик" - 2,5 тысячи евро.

Справка "РГ"

Премия "Радуга" учреждена в 2010 году Литературным институтом имени А. М. Горького и веронской некоммерческой ассоциацией "Познаем Евразию". Цель премии - поощрение творчества молодых итальянских и российских писателей и переводчиков, открытие новых имен в литературе, укрепление российско-итальянских культурных связей. В конкурсе "Радуга" могут принимать участие писатели и переводчики в возрасте от 18 до 35 лет. Принимаются рассказы объемом до 10 тысяч знаков с пробелами.

Культура Литература

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