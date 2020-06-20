Указ главы Республики Бурятия от 19 июня 2020 года № 138 "О внесении изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести изменение в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133), изложив пункт 19 в следующей редакции:

"19. Возобновить с 1 июня 2020 г. деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", для лиц, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, и их близких родственников, прибывших на территорию Республики Бурятия из других субъектов Российской Федерации, не находящихся под медицинским наблюдением в режиме изоляции по предписаниям, постановлениям главных государственных санитарных врачей.

Прием и размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять после проверки сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Порядок получения сведений через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" устанавливается Министерством туризма Республики Бурятия.

Разрешить организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта и расположенным в муниципальных образованиях "город Северобайкальск" и "Северо-Байкальский район", осуществлять прием и размещение лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области, при условии представления справки, выданной медицинской организацией не ранее чем за 2 дня до заезда, об отсутствии коронавирусной инфекции, а также об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.

Разрешить со 2 июля 2020 г. осуществлять прием и размещение лиц, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, а также лиц, прибывших на территорию Республики Бурятия из других субъектов Российской Федерации, в туристических целях в санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах и иных средствах размещения на территории Республики Бурятия с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию, и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках и прибывших из других субъектов Российской Федерации, осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А. Цыденов







