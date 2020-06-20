Число жителей Токио превысило 14 миллионов человек

В столице Японии численность населения превысила отметку в 14 миллионов человек. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, ссылаясь на данные властей.

Уточняется, что в Токио проживают 6,88 миллиона мужчин и 7,12 миллиона женщин. Увеличение числа жителей связано с притоком людей из других префектур, которые переезжают в столицу ради учебы и работы, а также с нежеланием самих токийцев менять место жительства из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Отметим, что в 1962 году численность населения Токио достигла 10 миллионов и с тех пор этот показатель продолжал стабильно расти.