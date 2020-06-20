Постановление губернатора Камчатского края от 19 июня 2020 года № 102 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) медицинских работников, прибывающих в медицинские организации Камчатского края в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также граждан, осуществляющих пусконаладочные, ремонтные и иные работы для нужд медицинских организаций Камчатского края.";

2) часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) въезд на территорию Камчатского края граждан, указанных в пункте 6 части 2 настоящего постановления, допускается при предъявлении документа, подтверждающего приглашение для работы в медицинских организациях Камчатского края (письма Министерства здравоохранения Камчатского края).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







