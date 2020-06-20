Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР

Если соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США и будет заключено, то это будет сделано исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он прокомментировал ранее сделанное заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Тот, в частности, сказал о том, что новое соглашение должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причем полностью охватывать их​​​. Оценивая предложение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Биллингсли отметил, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.

- Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности - так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. Все остальное - будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай, - цитирует РИА Новости слова Косачева.

Напомним, в Вене 22 июня стартуют переговоры замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Как уже высказывался Константин Косачев, это хорошая новость для всего мирового сообщества. При этом он отметил, что его озадачило упоминание участником с американской стороны Китая накануне венских переговоров. Увязка судьбы договора по СНВ с позицией третьей стороны, к тому же многократно заявленной ею самой, наводит на подозрение о желании "подстелить соломки" и заранее объяснить свой отказ от продления соглашения, отметил ранее Косачев.