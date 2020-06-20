Постановление губернатора Курганской области от 19 июня 2020 года № 47 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"Постановление

Губернатора Курганской области

от 16 марта 2020 года № 12

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Курганской области режим повышенной готовности.

2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

3. Установить, что въезд в Курганскую область граждан, прибывших из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области, осуществляется при наличии документа, выданного не ранее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в Курганскую область, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (результаты исследований или справка, выданные организацией, проводившей диагностику на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)) (далее - документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)).

4. При установлении контрольно-пропускных пунктов въезд граждан в Курганскую область осуществляется через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (для граждан, прибывших из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области).

5. Обязать граждан, посещавших иностранные государства, а также город Москву, город Санкт-Петербург, Московскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Мурманскую область:

1) сообщать о своем прибытии в Курганскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов: 8 (3522) 41-33-36, 8 (3522) 25-03-03;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, информировать медицинских работников о своем прибытии из иностранного государства, города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области;

3) соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, на срок 14 дней со дня прибытия в Курганскую область, за исключением граждан, прибывших из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области и имеющих документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Обязать граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего постановления:

1) соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, на срок 14 дней со дня прибытия в Курганскую область граждан, указанных в пункте 5 настоящего постановления, за исключением граждан, совместно проживающих с гражданами, прибывшими из города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области и имеющими документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, информировать медицинских работников о прибытии совместно проживающих граждан из иностранного государства, города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской области.

7. Рекомендовать гражданам:

1) при повышении температуры тела и (или) появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2) минимизировать посещение общественных мест.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, работники которых работают вахтовым методом:

1) обеспечить контроль за соблюдением работниками требований, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам при входе работников в организацию и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте и обеспечением изоляции лиц с повышенной температурой тела и (или) респираторными симптомами;

3) сообщать обо всех случаях повышения температуры тела и (или) респираторных симптомов у работников на горячую линию по номеру телефона 8 (3522) 25-03-03;

4) обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты.

9. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания.

10. Обязать граждан:

1) иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;

3) при совместных занятиях физической культурой и спортом на открытом воздухе соблюдать предельно допустимое количество занимающихся не более двух человек и дистанцию между занимающимися не менее 5 метров;

4) при совместных прогулках на улице соблюдать предельно допустимое количество прогуливающихся не более двух человек и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра;

5) использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, в том числе многоразового использования, при посещении мест приобретения товаров, услуг и нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов) (за исключением улиц), а также при совершении поездок в общественном транспорте;

6) использовать перчатки при совершении поездок в общественном транспорте.

11. Рекомендовать гражданам использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор и перчатки в иных, помимо указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 10 настоящего постановления, местах, связанных с совместным пребыванием граждан.

12. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан и не приостановлена в соответствии с решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб):

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня, наличию запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников (сотрудников);

3) определить должностных лиц, ответственных за соблюдение требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

13. Ограничения, установленные пунктами 10, 12 настоящего

постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить наличие дезинфекционных средств для обработки рук, поверхностей и инвентаря, соблюдение усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

15. Организациям и индивидуальным предпринимателям выполнять:

1) решения Оперативного штаба;

2) рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по использованию работниками средств индивидуальной защиты.

16. Всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) респираторными симптомами;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции (самоизоляции);

3) обеспечить ежедневный контроль соблюдения работниками режима изоляции и удаленного режима работы;

4) обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

5) для проведения совещаний и решения иных вопросов, требующих совместного пребывания работников, использовать аудио-, видео- и селекторную связь (при наличии технической возможности);

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

17. При подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, выборов в органы государственной власти Курганской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области обеспечить использование средств индивидуальной защиты и выполнение иных мероприятий в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

18. Департаменту здравоохранения Курганской области:

1) обеспечить повышенную готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

2) обеспечить наличие в медицинских организациях запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;

3) обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

4) разработать схему перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных;

5) организовать системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики;

6) организовать медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 5 настоящего постановления;

7) при появлении симптомов инфекционного заболевания обеспечить забор биологического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) лиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления;

8) обеспечить незамедлительную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, лиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления, при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) с установлением медицинского наблюдения с обследованием на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) за контактными с ними лицами;

9) обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области;

10) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 5-7 настоящего постановления.

19. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области:

1)в пределах компетенции ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования;

2) проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики, обязанности использования санитарно-гигиенической маски или респиратора и перчаток в случаях, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 11 настоящего постановления, и ответственности за ее нарушение;

3) обеспечить выполнение решений Оперативного штаба.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в пределах полномочий принять меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.

21. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике ежедневно представлять Губернатору Курганской области доклад о ситуации с распространением на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вице-Губернатор Курганской области В.Г.Кузнецов







