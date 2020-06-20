Места памяти благоустроят в 20 странах мира

Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, запланированный на 20 июня, проходит в России и более, чем в 20 странах мира. Ориентир при выборе мемориалов и памятных мест для участников субботника - сетевая платформа Местопамяти.РФ.

- Сохранение памяти, работа с нашей историей и памятью о Великой Отечественной войне не могут быть доверены только профессиональным историкам. Это дело всего гражданского общества. - считает начальник научного отдела РВИО (Российское военно-историческое общество) Юрий Никифоров. - Только коллективно, общими усилиями мы можем сохранять и передавать нашу память.

Юрий Никифоров особо подчеркнул, что акцию поддержали жители ряда европейских стран, ведь места, связанные с подвигами наших воинов или их захоронения, находятся еще более чем в 20 странах. Результаты субботника будут подведены на портале Местопамяти.РФ. Каждый пользователь сможет увидеть, что сделано для поддержания мест памяти в его родном селе или городе, регионе, по всей России и за рубежом.

- Проект "Место памяти" - социальная платформа, которая мыслилась так, чтобы каждый гражданин мог нанести на эту карту место в своем селе или городе, связанное с историей Великой Отечественной войны. - говорит Юрий Никифоров. - Сейчас люди загрузили уже более 60 000 таких мест. Информация о них и то как они, эти места, обновляются, свидетельствует, что проект востребован.

В рамках субботника будут приведены в порядок такие памятные места, как Сквер памяти героев танкистов (Краснодарский край, п.Колосистый), памятник генерал-майору Л.Н. Гуртьеву (г. Орел), Воздвиженское кладбище (Тамбовская область) и десятки тысяч подобных мест по всей стране.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский отметил, что благоустройство воинских захоронений и мемориалов является проявлением неравнодушного отношения к собственной истории.

- Наша память - это то, что нас всех объединяет. - сказал Владимир Мединский. - Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто старается привести в порядок памятники и обелиски в своем селе, городе. Это неравнодушие к своей истории, к своей стране, к своему будущему. Неважно, будь то большая общественная организация или просто неравнодушный человек - наша история одна на всех. Память - это, прежде всего, ответственность, подкрепленная действием.