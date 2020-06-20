Места памяти благоустроят в 20 странах мира

Новости

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти 08:47
Легкоатлеты из Комсомольска-на-Амуре посвятили забег 75-летию Победы 08:25
17-летний голкипер "Ростова" установил рекорд РПЛ 08:16
Welt: Москва нашла способ обойти санкции США против "Северного потока-2" 08:13
США отклонили запрос КНР на дополнительные авиарейсы 06:51
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП 06:50
Доктор Мясников перечислил признаки опасной головной боли 06:29
Число жителей Токио превысило 14 миллионов человек 06:13
Российские военные доставили в Сирию гуманитарный груз для школьников 05:53
Хабаровский музыкальный театр подарил медикам билеты на спектакли 05:38
WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов 05:24
МВД: В Москве с начала года выросло число поддельных пятитысячных купюр 04:58
Рябков и Биллингсли обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня 04:47
В Приморье объявили экстренное предупреждение 04:46
Глава ЕАО рассказал, что думает об объединении с Хабаровским краем 04:28
На Камчатке "помоечные медведи" напали на детей и лошадь 04:06
Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов 03:46
ЦТАК: В КНДР готовят листовки для распространения в Южной Корее 03:44
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля 02:54
В городе Талса отменен введенный из-за митинга Трампа комендантский час 02:22
В центре Москвы ограничат движение на время репетиции Парада Победы 02:17
В Нью-Йорке возобновят работу парикмахерские и рестораны 01:13
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом 00:41
Круизные компании приостановили работу в США до 15 сентября 00:35
США вновь расширили санкционные списки по Венесуэле 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 10:17
Рубрика: Культура

Места памяти благоустроят в 20 странах мира

Текст: Владимир Емельяненко
Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, запланированный на 20 июня, проходит в России и более, чем в 20 странах мира. Ориентир при выборе мемориалов и памятных мест для участников субботника - сетевая платформа Местопамяти.РФ.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

- Сохранение памяти, работа с нашей историей и памятью о Великой Отечественной войне не могут быть доверены только профессиональным историкам. Это дело всего гражданского общества. - считает начальник научного отдела РВИО (Российское военно-историческое общество) Юрий Никифоров. - Только коллективно, общими усилиями мы можем сохранять и передавать нашу память.

Акция "Свеча Памяти" пройдет в ночь на 22 июня

Юрий Никифоров особо подчеркнул, что акцию поддержали жители ряда европейских стран, ведь места, связанные с подвигами наших воинов или их захоронения, находятся еще более чем в 20 странах. Результаты субботника будут подведены на портале Местопамяти.РФ. Каждый пользователь сможет увидеть, что сделано для поддержания мест памяти в его родном селе или городе, регионе, по всей России и за рубежом.

- Проект "Место памяти" - социальная платформа, которая мыслилась так, чтобы каждый гражданин мог нанести на эту карту место в своем селе или городе, связанное с историей Великой Отечественной войны. - говорит Юрий Никифоров. - Сейчас люди загрузили уже более 60 000 таких мест. Информация о них и то как они, эти места, обновляются, свидетельствует, что проект востребован.

Фото: Марк Редькин/ТАСС
Володин призвал защитить память о победителях Второй мировой войны

В рамках субботника будут приведены в порядок такие памятные места, как Сквер памяти героев танкистов (Краснодарский край, п.Колосистый), памятник генерал-майору Л.Н. Гуртьеву (г. Орел), Воздвиженское кладбище (Тамбовская область) и десятки тысяч подобных мест по всей стране.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский отметил, что благоустройство воинских захоронений и мемориалов является проявлением неравнодушного отношения к собственной истории.

- Наша память - это то, что нас всех объединяет. - сказал Владимир Мединский. - Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто старается привести в порядок памятники и обелиски в своем селе, городе. Это неравнодушие к своей истории, к своей стране, к своему будущему. Неважно, будь то большая общественная организация или просто неравнодушный человек - наша история одна на всех. Память - это, прежде всего, ответственность, подкрепленная действием.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Президент Администрация Президента Вторая мировая война

Главное сегодня

Welt: Москва нашла способ обойти санкции США против "Северного потока-2"
Рябков и Биллингсли обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Набиуллина рассказала о стандарте снижения ключевой ставки
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии
Московские музеи возобновляют работу по новым правилам
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира