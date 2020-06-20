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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Нобелевский лауреат: США должны учиться у Уханя

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в США все еще остается печальной. Недавно лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 года Пол Ромер в интервью корреспонденту CCTV сказал, что США должны учиться противоэпидемической работе у китайского Уханя, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Медперсонал генеральной больницы "Хуайбэйкуангун" в городе Хуайбэй борется с коронавирусом. Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Медперсонал генеральной больницы "Хуайбэйкуангун" в городе Хуайбэй борется с коронавирусом. Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Медперсонал генеральной больницы "Хуайбэйкуангун" в городе Хуайбэй борется с коронавирусом. Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

"Если США смогут изучить и повторить противоэпидемические меры, принятые Китаем в Ухане, то это будет лучше всего, - полагает Пол Ромер. - Крупномасштабное тестирование на наличие коронавируса помогло Уханю в сдерживании его распространения, США должны использовать этот метод по всей стране. К сожалению, мы этого не сделали, поэтому нынешняя ситуация в стране будет сохраняться".

До появления вакцины США должны увеличить вложения в тестирование на коронавирус, добавил экономист. "Если бы мы смогли изучить опыт Ухань в самом начале, то за относительно короткий промежуток времени определенно смогли бы сократить число подтвержденных случаев в США до очень низкого уровня. Мы должны изучить уханьскую модель реагирования и управленческие меры правительства Китая. Эпидемия может быть контролируемой, и мы должны сделать то же самое", - заключил Ромер.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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