"Пересвет" раскрывает секреты

Одна из самых секретных разработок отечественной оборонки - лазерный комплекс "Пересвет". Его тайны попытались раскрыть американцы, причем на основе открытых российских источников. До чего же они докопались?

Надо сразу сказать, что во времена холодной войны для иностранных разведслужб изучение публикаций малотиражных заводских или армейских советских газет считалось делом очень серьезным. Серьезные аналитики могли выудить в них очень ценную информацию. Сегодня, в эпоху цифровизации и интернета работа аналитиков существенно упростилась. Более того, то, что раньше предполагалось прежде всего для использования в секретной аналитике, сегодня публикуется открыто, без всяких грифов.

На американском веб-ресурсе "The Space Review" опубликован весьма интересный материал аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса (Bart Hendrickx) "Peresvet: a Russian mobile laser system to dazzle enemy satellites" ("Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника") о российских программах лазерного противоспутникового оружия. Качественный перевод его достаточно большой статьи опубликован на сайте bmpd - компетентном веб-ресурсе, освещающим военно-техническую тематику.

Так какие же секреты раскрыл американский аналитик?

Он сразу обратил внимание на то, что операторы "Пересвета" прошли обучение в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, что, по его мнению, указывает на возможную космическую роль системы. Барт Хендрикс внимательно просмотрел рекламный ролик, подготовленный нашим Министерством обороны и выделил то, что "одной из деталей, показанных в видео, было укрытие для "Пересвета" с раздвижным тентом, установленным на рельсах". Изучая спутниковые снимки в Google Earth, он обнаружил, что эти укрытия расположены на базах РВСН, где размещены подвижные комплексы межконтинентальных баллистических ракет. В частности, в гарнизонах межконтинентальных баллистических ракет возле Тейково, Йошкар-Олы и Новосибирска, причем на некоторых снимках были видны подвижные лазерные установки "Пересвет", находившиеся вне укрытий.

Обнаружение того, что мобильные лазерные установки развернуты на базах МБР, позволило, по мнению американского аналитика, сузить возможные задачи "Пересвета". Вывод сделан такой: российский лазерный комплекс был разработан для повреждения оптических систем аппаратов, пытающихся атаковать или обнаруживать мобильные межконтинентальные баллистические ракеты. Такими аппаратами могут быть, например, самолеты, ударные беспилотники, крылатые ракеты или спутники.

Далее в публикации Барта Хендрикса следует интересный вывод. Он пишет, что "предположение о возможных противоспутниковых задачах для "Пересвета" подтверждено тем, что в двух патентах, в которых, вероятно, описаны элементы этой системы, говорилось, что она предназначена для мониторинга и очистки космического мусора". При этом упоминаются патенты, появившиеся в открытой печати в 2013 и 2015 годах. Те публикации, как считает Барт Хендрикс, позволили определить, кто, вероятно, был главным подрядчиком по созданию "Пересвета". Это - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящийся в Сарове (ранее Арзамас-16).

В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входит Институт лазерно-физических исследований (ИЛФИ), который ведет исследования в области лазерной физики и технологии. Директор ИЛФИ Сергей Гаранин, известный российский лазерный эксперт, на что обратил внимание американский эксперт, является соавтором в обоих вышеупомянутых патентах.

Как утверждает Барт Хендрикс, "неопровержимые доказательства участия РФЯЦ-ВНИИЭФ в создании комплекса "Пересвет" появились в начале 2019 года, когда научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман обнаружил подвижную лазерную установку "Пересвет" на Google Earth, когда ее транспортировали из ангара в испытательный комплекс института".

Мимо внимания американского аналитика не прошла и такая информация. Он пишет, что "в декабре 2018 года Министерство обороны России выпустило в Facebook еще одно видео о лазерной системе, установленной на прицепе. В сопроводительном тексте говорилось, что "Пересвет" заступил на "опытно-боевое дежурство" и может "эффективно противостоять любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите", что стало первым официальным подтверждением того, что "Пересвет" обладает противоспутниковыми возможностями". Барт Хендрикс выделил то, что, опубликованная в Facebook информация была удалена менее чем через час после того, как она появилась в интернете, что, по его мнению, дает возможность предположить, что она была выпущена случайно. А это в свою очередь, только усиливает аргументацию аналитика.

Далее Барт Хендрикс анализирует, как он считает, уже официальные публикации, относящиеся к "Пересвету".

В частности, утверждается, что едва ли не основным субподрядчиком создания лазерной системы "Пересвет" является АО "Конструкторское бюро специального машиностроения" (КБСМ), находящееся в Санкт-Петербурге. Брошюра, опубликованная КБСМ в 2015 году, которую смогли прочитать в США, якобы подтверждает участие специалистов этого предприятия в разработке "подвижного оптического телескопа для наблюдения космических объектов". Барт Хендрикс также утверждает, что в одной из открыто опубликованных статей гендиректор КБСМ Владимир Долбенков упомянул подвижный оптический телескоп СМ-890, который предназначен для "изделия 14Ц034" - что является официальным обозначением Министерства обороны России для "Пересвета".

Имеет смысл обратить внимание на такой пассаж аналитической статьи Барта Хендрикса: "Используя это обозначение 14Ц034, а не открытое наименование, Долбенков, по-видимому, пытался скрыть проект, для которого предназначен телескоп, но при этом непреднамеренно открыл дверь для поиска ключевой информации о проекте в официальных документах, которые открыто доступны в Интернете. Обозначение 14Ц034 появляется в нескольких судебных делах между организациями, участвующими в проекте, что, в свою очередь, позволяет расширить поиск тендерной документации и контрактов, связанных с "Пересветом" на российском сайте государственных закупок".

Увы, в нынешних рыночных условиях практически ни один крупный контракт не исполняется без взаимных судебных исков. Так случилось и с "Пересветом".

Американцы раскопали "два судебных дела (в 2017-2018 годах), которые были тяжбами между Министерством обороны России и ПАО "MAK "Вымпел" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей)". В соответствующих документах упоминаются системы, необходимые для связи 14Ц034 с тем, что описано как "Объект 3006M". Из других источников, как пишет заокеанский аналитик, известно, что это кодовое название 821-го Главного центра разведки космической обстановки - российского штаба космического наблюдения в Ногинске-9 (также известном как Дуброво), расположенном в 60 километрах к востоку от Москвы.

Из этого делается вывод, что данный Центр будет передавать данные слежения за спутниками, которые он получает от сети РЛС космического наблюдения и оптических телескопов по всей России, в боевые части лазерных комплексов "Пересвет" на местах. В документах также упоминаются аналогичные линии связи между данным Центром космического наблюдения и 14Ц033. А это является обозначением ракеты под названием "Нудоль".

Барт Хендрикс ссылается и на другие открыто публиковавшиеся судебные иски, которые позволили ему "найти тендерную документацию на сайте госзакупок России, которая показывает, что Министерство обороны России подписало еще два дополнительных контракта с РФЯЦ-ВНИИЭФ 17 октября 2015 года и 25 марта 2016 года. Они предположительно касались планов по оперативному развертыванию лазерной системы". А это позволило, как уверен аналитик, определить практически всю цепочку ключевых субподрядчиков лазерного проекта. Он их, естественно, упоминает.

Автор пытается определить и технические характеристики боевого лазера "Пересвет". Но для этого открытых публикаций ему явно не хватило. В основном он апеллирует к публикациям российских аналитиков на различных интернет-форумах. Цена таких "диванных" экспертов всем известна, серьезного анализа не заслуживает.

С другой стороны, американский аналитик определил дислокацию некоторых комплексов "Пересвет". И его точку зрения оспорить трудно. На основании открыто опубликованных контрактов, подписанных между Министерством обороны России и военно-строительной компанией "Главное военно-строительное управление № 5" 10 октября 2017 года и 14 июня 2018 года Барт Хендрикс делает следующий вывод. "Четыре из объектов развертывания комплекса "Пересвет" могут быть идентифицированы по имеющимся контрактам: 2146/1 в 54-й ракетной дивизии под Тейково; 2146/2 в 39-й ракетной дивизии под Новосибирском; 2146/3 в 35-й ракетной дивизии под Барнаулом; 2146/5 в 14-й ракетной дивизии под Йошкар-Олой".

В своей, стоит повторить, очень большой аналитической статье Барт Хендрикс рассказывает и о других лазерных комплексах, так или иначе связанных с "Пересветом".

В частности, достаточно внимания он уделил лазерному комплексу воздушного базирования "Сокол-Эшелон". О нем в нашей стране мало кто знает, а вот в США за развитием этого проекта следят очень внимательно. В основном на базе опять же открытых публикаций.

Упоминается аналитиком и проект мощного наземного лазерного комплекса "Калина", впрочем, также малоизвестного широкой публике. Автор ссылается на некий открыто опубликованный в январе 2014 года "документ о банковской гарантии, в котором задачей "Калины" значится "создание канала для функционального подавления электрооптических систем спутников ... с использованием твердотельных лазеров и адаптивной оптической системы передачи/приема".

На основании всего опубликованного Барт Хендрикс делает следующие выводы.

По его мнению, "Пересвет" прежде всего предназначен для сокрытия передвижений мобильных межконтинентальных ракетных комплексов путем временного засвечивания или постоянного ослепления оптических систем разведывательных спутников противника.

Как считает Барт Хендрикс, Россия наращивает потенциал противокосмической обороны, не имеющий аналогов ни в одной другой стране.

И с этим можно согласиться.

В давние времена в СССР существовало выражение: болтун - находка для шпиона. Люди, имевшие дело с государственными секретами, старались держать язык за зубами. А сейчас само законодательство и система оценки научных достижений просто обязывают болтать и болтать. Причем, на темы, совсем недавно бывшие абсолютно закрытыми.

Открытость системы госзакупок как бы должна противодействовать коррупции. А фактически она позволяет таким аналитикам как Барт Хендрикс делать вполне определенные выводы, интересные прежде всего для Пентагона. То же можно сказать о публикациях судебных тяжб. Мало того, что они несут репутационный ущерб, так опять же дают много интересной информации охотникам за чужими секретами. Рейтинг ученых определяется прежде всего по количеству публикаций. А если ученый работает по закрытым тематикам? Все равно обязан публиковаться, причем открыто.

Ситуация патовая.

Если говорить о публикации на американском веб-ресурсе "The Space Review", то некоторые наши аналитики считают, что это своего рода - пробный шар. За океаном будут ждать реакцию. Там уже давно поняли, что такого рода аналитика подчас вызывает ожидаемую реакцию. Спецы, близкие к секретным разработкам и, в то же время, активисты соцсетей, могут сразу возбудиться. Они заявят: какую чушь пишут амеры. Все не так! А как - мы расскажем. Вероятность таких реакций минимальна, но вполне реальна.

Мы не станем анализировать публикацию заокеанского аналитика. Просто лишний раз напомним - в наше цифровое время хранить секреты становится почти невозможно.