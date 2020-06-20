Путин: Стимулирующие выплаты медикам не будут облагаться налогом

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", - сказал он на встрече с медицинскими работниками, которая прошла в канун их профессионального праздника в режиме видеоконференции.
Однако эти меры глава государства считает недостаточными. "Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные", - сказал он, добавив, что многим врачам пришлось отложить летние отпуска и поменять планы.
"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", - заявил Владимир Путин.