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20.06.2020 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москва обеспечит охрану правопорядка при проведении футбольных матчей

Текст: Ирина Огилько

Столица готовится обеспечить охрану правопорядка при проведении футбольных матчей 20 и 21 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В эти выходные впервые после перерыва пройдут два футбольных матча. Так, 20 июня на стадионе "Арена ЦСКА" сыграют столичный ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга. А на следующий день московский "Локомотив" примет "Оренбург" из одноименного города.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Как сообщает портал мэра, для обеспечения охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий будет задействовано около 1700 человек, среди них - сотрудники контрольно-распределительных служб, военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации, частные охранные организации, а также полицейские и бойцы ОМОНа.

Перед соревнованиями на спортивных объектах проведут дезинфекцию, также в целях обеспечения антитеррористической безопасности трибуны будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по Москве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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