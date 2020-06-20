Москва обеспечит охрану правопорядка при проведении футбольных матчей

Столица готовится обеспечить охрану правопорядка при проведении футбольных матчей 20 и 21 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В эти выходные впервые после перерыва пройдут два футбольных матча. Так, 20 июня на стадионе "Арена ЦСКА" сыграют столичный ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга. А на следующий день московский "Локомотив" примет "Оренбург" из одноименного города.

Как сообщает портал мэра, для обеспечения охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий будет задействовано около 1700 человек, среди них - сотрудники контрольно-распределительных служб, военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации, частные охранные организации, а также полицейские и бойцы ОМОНа.

Перед соревнованиями на спортивных объектах проведут дезинфекцию, также в целях обеспечения антитеррористической безопасности трибуны будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по Москве.