Наталья Сергунина: Москва готова поддерживать проекты талантливых дизайнеров

Около половины российских коллекций на прошедшем 10-11 июня онлайн-показе мод Global Talents Digital были представлены столичными дизайнерами и художниками. Это событие, организованное Национальной палатой моды, стало первым в мире гибридным fashion-проектом, совместившим реальные дизайнерские коллекции с виртуальными. Зрителей ждали презентации одежды и цифровые арт-проекты от участников из 20 стран. Наблюдать за показами можно было, в том числе, на сайте столичного культурного проекта #Москвастобой.

"Даже fashion-индустрия в какой-то степени становится цифровой. Дизайнеры работают с новыми технологиями и создают виртуальные коллекции, которые не просто вызывают интерес, а уже пользуются спросом. Это касается и московских проектов. Мы готовы их поддерживать, как и всю сферу в целом, чтобы наши городские бренды ценились и на внутреннем, и на международных рынках", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

Трансляции Global Talents Digital велись на 100 онлайн-платформах по всему миру, включая сайты известных миланских и парижских шоурумов. А в социальных сетях показы набрали суммарно 2,5 миллиона просмотров. На виртуальной площадке собрались дизайнеры и модели из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании, Чили, Перу, Аргентины, Японии и других стран. Они представили коллекции в новом формате, не требующем физического присутствия.