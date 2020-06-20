Наталья Сергунина: Москва готова поддерживать проекты талантливых дизайнеров

Новости

Собянин: Парковки в Москве 24 июня и 1 июля будут бесплатными 11:53
В столице выросла конкуренция на имущественных торгах 11:46
Онкологи рассказали, какой образ жизни повышает риск умереть от рака 11:42
Один из самых популярных автомобилей в мире обновится 11:40
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом 11:40
В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах 11:37
Когда стоит менять моторное масло в начале лета 11:17
В Астраханской области отменили карантин для приезжих 11:07
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двоих коллег 11:02
Что делать, если купил залоговый автомобиль 10:45
В Бразилии зарегистрировали один миллион заболевших коронавирусом 10:42
На Ставрополье начальника районного ГИБДД арестовали за взятку 10:40
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми 10:38
В МИД Британии прокомментировали статью президента РФ 10:30
В Прикамье в банном комплексе утонула шестилетняя девочка 10:26
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти 08:47
Легкоатлеты из Комсомольска-на-Амуре посвятили забег 75-летию Победы 08:25
17-летний голкипер "Ростова" установил рекорд РПЛ 08:16
Welt: Москва нашла способ обойти санкции США против "Северного потока-2" 08:13
США отклонили запрос КНР на дополнительные авиарейсы 06:51
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП 06:50
Доктор Мясников перечислил признаки опасной головной боли 06:29
Число жителей Токио превысило 14 миллионов человек 06:13
Российские военные доставили в Сирию гуманитарный груз для школьников 05:53
Хабаровский музыкальный театр подарил медикам билеты на спектакли 05:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Наталья Сергунина: Москва готова поддерживать проекты талантливых дизайнеров

Текст: Ирина Огилько

Около половины российских коллекций на прошедшем 10-11 июня онлайн-показе мод Global Talents Digital были представлены столичными дизайнерами и художниками. Это событие, организованное Национальной палатой моды, стало первым в мире гибридным fashion-проектом, совместившим реальные дизайнерские коллекции с виртуальными. Зрителей ждали презентации одежды и цифровые арт-проекты от участников из 20 стран. Наблюдать за показами можно было, в том числе, на сайте столичного культурного проекта #Москвастобой.

В Москве пройдет акция "Спасибо медработникам"

"Даже fashion-индустрия в какой-то степени становится цифровой. Дизайнеры работают с новыми технологиями и создают виртуальные коллекции, которые не просто вызывают интерес, а уже пользуются спросом. Это касается и московских проектов. Мы готовы их поддерживать, как и всю сферу в целом, чтобы наши городские бренды ценились и на внутреннем, и на международных рынках", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

Трансляции Global Talents Digital велись на 100 онлайн-платформах по всему миру, включая сайты известных миланских и парижских шоурумов. А в социальных сетях показы набрали суммарно 2,5 миллиона просмотров. На виртуальной площадке собрались дизайнеры и модели из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании, Чили, Перу, Аргентины, Японии и других стран. Они представили коллекции в новом формате, не требующем физического присутствия.

Общество Ежедневник Образ жизни Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Welt: Москва нашла способ обойти санкции США против "Северного потока-2"
Рябков и Биллингсли обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Набиуллина рассказала о стандарте снижения ключевой ставки
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии
Московские музеи возобновляют работу по новым правилам
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей