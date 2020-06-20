Новыми станциями Сокольнической линии воспользовались 6,4 млн.пассажиров

Год назад открылись станции Сокольнической линии - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". За первый год работы суммарно с этих станций начинались более 6,4 миллиона поездок горожан. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Наиболее востребованными у пассажиров стали станции "Коммунарка", годовой пассажиропоток которой превысил 2,4 млн человек, и "Ольховая", которой воспользовались более 1,7 млн человек.

Открытие участка "Филатов Луг" - "Коммунарка" существенно улучшило транспортную доступность для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, которые теперь экономят на поездках до 40 минут в день. Кроме того, метро в пешеходной доступности получили 110 тыс. человек.

Ранее жители ТиНАО пользовались преимущественно Калужско-Рижской линией метро. Новые станции Сокольнической линии позволили разгрузить "Теплый Стан" на 17%, а также "Саларьево" - на 14%.