В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков

Юг столицы сегодня затопило дождями. Здесь выпало 70 процентов месячной нормы осадков - свыше 50 мм. При этом на севере города выпало всего 12-14 мм. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, дожди в городе были сильные, но локальные. "Если так можно сказать - точечные, больше всего осадков выпало в южной половине города. В частности, очень сильный ливень был на юго-западе, юго-востоке города, там выпало до 50 мм осадков, - рассказала "РГ" Позднякова. - При этом в районе опорной станции ВДНХ выпало всего 12-14 мм осадков".

Как рассказала Позднякова, это был последний сильный дождь от уходящего холодного фронта. "В ночные часы на юге города и области ещё возможны слабые осадки не сильнее 1-2 мм, - рассказала Позднякова. - Но завтра погода улучшится. Осадков в ближайшую пятидневку мы не ожидаем. Дневная температура воздуха станет ниже: в воскресенье - не выше +23, в понедельник - около +20, затем начнет теплеть. Средняя дневная температура со вторника по пятницу будет около +25 градусов, ночью +12...+15.