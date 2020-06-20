Новости

В Москве идет благоустройство парков по программе "Мой район" 20:46
В Симферополе сильный ливень затопил улицы 20:37
В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков 20:29
Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня 20:22
Трамп уверен в необходимости наказания Болтона за публикацию мемуаров 20:09
Власти Мурманской области отменят карантин для приезжих 19:27
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 19:24
Под Иваново два человека погибли при пожаре в частном доме 19:16
ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы 19:15
Фрегат ЧФ завершил демонстрацию флага России в Индийском океане 19:04
Метеорологи предупредили о заморозках в ряде регионов страны 19:01
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления 18:59
Крупный смерч на западе Крыма сняли на видео 18:33
Названы самые популярные нарушения ПДД в Москве 18:10
Песков: В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая 17:49
Найдена взаимосвязь между уровнем кортизола и летальностью от COVID-19 17:28
Песков рассказал о непредсказуемости "некоторых шагов Вашингтона" 17:23
В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы 17:22
Песков назвал потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Украине 17:17
В Севастополе задержали сексуального маньяка 17:10
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу 17:04
В Твери арестовали "вора в законе" 17:00
США не планируют отменять запрет на въезд граждан Евросоюза 16:55
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 16:35
Новые пешеходный переход и разметка появятся на юго-западе Москвы 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 20:29
Проект: В регионах

В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько

Юг столицы сегодня затопило дождями. Здесь выпало 70 процентов месячной нормы осадков - свыше 50 мм. При этом на севере города выпало всего 12-14 мм. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: MARTIN BERNETTI / AFP
Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня

По данным метеоролога, дожди в городе были сильные, но локальные. "Если так можно сказать - точечные, больше всего осадков выпало в южной половине города. В частности, очень сильный ливень был на юго-западе, юго-востоке города, там выпало до 50 мм осадков, - рассказала "РГ" Позднякова. - При этом в районе опорной станции ВДНХ выпало всего 12-14 мм осадков".

Как рассказала Позднякова, это был последний сильный дождь от уходящего холодного фронта. "В ночные часы на юге города и области ещё возможны слабые осадки не сильнее 1-2 мм, - рассказала Позднякова. - Но завтра погода улучшится. Осадков в ближайшую пятидневку мы не ожидаем. Дневная температура воздуха станет ниже: в воскресенье - не выше +23, в понедельник - около +20, затем начнет теплеть. Средняя дневная температура со вторника по пятницу будет около +25 градусов, ночью +12...+15.

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля