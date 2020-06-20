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20.06.2020 04:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава ЕАО рассказал, что думает об объединении с Хабаровским краем

Текст: Дина Непомнящая

Если объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, первая может утратить свою "национальную изюминку". Такое мнение высказал в интервью с РИА Новости врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Фото: dvinanews.ru
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться

До 1993 года эти два региона уже были единым целым. Идеи вновь произвести их слияние высказываются регулярно. Очередной раз этот разговор зашел после подписания меморандума о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Окончательное решение примут жители этих регионов в ходе референдума.

Ростислав Гольдштейн считает, что подобное решение в отношении ЕАО и Хабаровского края вряд ли будет комфортно для людей, а именно об этом надо думать в первую очередь.

"Вся работа власти должна выстраиваться для человека. Только его интересы должны лежать в основе любого решения власти. Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет", - подчеркнул глава региона.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО ДФО Хабаровский край

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