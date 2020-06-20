Глава ЕАО рассказал, что думает об объединении с Хабаровским краем

Если объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, первая может утратить свою "национальную изюминку". Такое мнение высказал в интервью с РИА Новости врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

До 1993 года эти два региона уже были единым целым. Идеи вновь произвести их слияние высказываются регулярно. Очередной раз этот разговор зашел после подписания меморандума о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Окончательное решение примут жители этих регионов в ходе референдума.

Ростислав Гольдштейн считает, что подобное решение в отношении ЕАО и Хабаровского края вряд ли будет комфортно для людей, а именно об этом надо думать в первую очередь.

"Вся работа власти должна выстраиваться для человека. Только его интересы должны лежать в основе любого решения власти. Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет", - подчеркнул глава региона.