В Перми из-за COVID-19 на карантин закрылся мужской монастырь

В Перми из-за коронавирусной инфекции закрылся на карантин Богоявленский мужской монастырь. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщила организация "Православная молодежь Прикамья".

"Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье закрыт на карантин, вход и выход из него запрещен, - гласит текст сообщения. - Отцам и братии монастыря (а это около 40 человек) катастрофически необходимы средства индивидуальной защиты и дезинфекции, продукты питания. Запасов у монастыря нет.

Напомним, коронавирус был выявлен у наместника монастыря, архимандрита Стефана Сексяева. Три дня назад он был госпитализирован в реанимацию.