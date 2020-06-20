На Кубани захоронили останки 12 советских летчиков

Останки 12 военных летчиков, погибших в ходе Великой Отечественной войны, захоронили сегодня в селе Экономическом Крымского района Краснодарского края. Торжественное захоронение прошло на мемориале "Сопка героев", сообщили "РГ" в ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск".

- Проходит патриотический автопробег, который посвящен 77-й годовщине Воздушного сражения в небе Кубани 1943 года. Торжественно захоронены останки 12 летчиков, погибших здесь с апреля по июль 1943 года. Проводится мероприятие совместно с поисковой организацией "Кубанский плацдарм", региональными отделениями ДОСААФ и Юнармией, - рассказали в ассоциации.

Имена героев были установлены поисковыми отрядами, их предали земле с воинскими почестями. Останки были обнаружены в течение последних двух лет в Крымском и Абинском районах Краснодарского края.

Участники автопробега сегодня также установят мемориальные таблички на местах, где погибли экипажи штурмовиков Ил-2 в Крымском районе.

Патриотический автопробег на Кубани проходит уже в третий раз. Его проводят в рамках проекта "Нам доверена память" на грант президента России.