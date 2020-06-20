Роман Широков прокомментирует матч ЦСКА - "Зенит"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вместе с Денисом Казанским и Нобелем Арустамяном прокомментируют центральный матч 23-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом". Начало встречи - сегодня в 19:00.

Ведущим студии на армейской арене выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом - бывший капитан российской сборной Андрей Аршавин. Перед началом матча, в перерыве и по окончании игры планируются традиционные включения студии с гостями и специалистами.

Напомним, все поединки 23-го тура будут транслироваться на федеральном канале "Матч ТВ".

Суббота, 20 июня

16.25. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва). Прямые трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментаторы - Георгий Черданцев и Роман Нагучев.

18.25. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментаторы - Денис Казанский, Роман Широков и Нобель Арустамян.

Воскресенье, 21 июня

14.55. "Уфа" - "Тамбов". Прямые трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментаторы - Михаил Поленов и Артем Кочешев.

17.25. "Локомотив" (Москва) - "Оренбург". Прямые трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментаторы - Константин Генич и Александр Аксенов.

19.55. "Краснодар" - "Динамо" (Москва). Прямые трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментатор - Сергей Кривохарченко.

Добавим, что накануне состоялось два матча первого тура чемпионата России после возобновления турнира. "Крылья Советов" проиграли дома грозненскому "Ахмату" (2:4), а "Сочи" разгромил на своем поле "Ростов" (10:1).