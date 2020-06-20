Си Цзиньпин выступил на видеоконференции инициативы "Один пояс и один путь"

В четверг, 18 июня, в Пекине прошла видеоконференция на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути". Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на мероприятии с письменным обращением.

Главными темами конференции стали укрепление международного сотрудничества и совместная борьба с эпидемией коронавируса, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Си Цзиньпин отметил, что внезапная эпидемия принесла серьезные угрозы и вызовы безопасности жизни и здоровью народов разных стран мира, нанесла удар по мировой экономике. Некоторые страны, и, в особенности страны развивающиеся, сталкиваются с огромными социально-экономическими проблемами. Чтобы противостоять эпидемии, разные государства, исходя из реальной обстановки, приняли эффективные противоэпидемические меры и достигли эффективных результатов. Китай готов внести свой вклад в борьбу и контроль над эпидемией в глобальном масштабе и содействовать возрождению мировой экономики.

Си Цзиньпин подчеркнул, что эпидемия принесла ряд глубоких откровений. Судьбы разных стран мира тесно переплетены. Человечество - это сообщество единой судьбы, которое сохраняет солидарность и действует сообща. Все мы плывем в одной лодке. Укрепление взаимодействия, отстаивание открытости и толерантности - это единственный способ справиться с глобальными кризисами и достичь долгосрочного развития. А международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" сможет сыграть важную роль в этом направлении.