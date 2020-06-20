Указ губернатора Смоленской области от 19 июня 2020 года № 73 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области - главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 19.06.2020 № 07-7677 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71) изменения, изложив преамбулу и текст в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 6 и 10 статьи 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года", поручения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08.05.2020, на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 12.05.2020 № 07-6196, от 14.05.2020 № 07-6272, от 28.05.2020 № 07-6878, рекомендаций исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области - главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 14.06.2020 № 07-7424, от 14.06.2020 № 07-7425, от 19.06.2020 № 07-7677, в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Смоленской области.

3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, в том числе творческими коллективами, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

- занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; прогулок на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра, исключая посещение мест массового пребывания граждан, в том числе детских площадок;

- проведения мероприятий, связанных с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения съездов политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области;

- проведения мероприятий по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской области в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области;

- проведения мероприятий, связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".

Мероприятия, связанные с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Рекомендациями избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденными 10 июня 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Указанные публичные слушания, съезды политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференции (общие собрания) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области (далее -мероприятия) проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятия;

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии;

- нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки.

Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятий не допускаются.

Количество граждан, участвующих в мероприятиях, не должно превышать допустимое количество человек в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятий с учетом соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

По завершении мероприятий в помещениях, где они проводились, должны быть проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

- влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп (при наличии возможности).

При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской области в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением участия в мероприятиях, связанных с организацией подготовки и проведения на территории Смоленской области общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, публичных слушаний, съездов политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области, конференций (общих собраний) региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

3.3. По 06.07.2020 включительно деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

3.4. По 06.07.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.5. По 06.07.2020 включительно работу объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), объектов розничной торговли продовольственными товарами (в том числе объектов развозной торговли продовольственными товарами и ярмарок), объектов торговли непродовольственными товарами, в том числе не имеющих отдельного входа, реализующих товары первой необходимости, зоотовары, а также розничной торговли строительными материалами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, стеклом, пиломатериалами, кирпичом, металлическими и неметаллическими конструкциями, обоями и напольным покрытием в специализированных магазинах, розничной торговли саженцами, рассадой, семенами, удобрениями в специализированных магазинах, иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв.м, имеющих отдельный вход с улицы, при соблюдении предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки).

3.6. По 06.07.2020 включительно работу саун, бассейнов.

3.7. По 06.07.2020 включительно деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, основным (дополнительным) видом деятельности которых является деятельность по виду экономической деятельности, включенному в группу 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" (за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг) подкласса 96.0 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" класса 96 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" раздела S "Предоставление прочих видов услуг" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

3.8. По 06.07.2020 включительно проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме.

3.9. По 06.07.2020 включительно массовый допуск граждан в здания и помещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области.

Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (С.В. Николаев) организовать:

- прием граждан по предварительной записи, а также работу центра телефонного обслуживания для обеспечения консультирования граждан по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению";

- ежедневно (в период до 14 часов 21 июня 2020 года) прием граждан по вопросу предоставления услуги по приему заявлений о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в режиме дежурного окна с соблюдением требований к санитарно-эпидемиологическому режиму.

3.10. По 06.07.2020 включительно массовый допуск граждан в здания и помещения областных государственных казенных учреждений службы занятости населения.

Департаменту государственной службы занятости населения Смоленской области (Р.А. Романенков) организовать в указанный период прием граждан по предварительной записи.

31. При начале и возобновлении деятельности предприятия и организации должны выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, определенные рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Временно запретить на территории Смоленской области курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

5. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), или субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19), а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения из субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19):

5.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, за исключением работников органов власти, предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности государства и общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, прикомандированных к ним лиц, а также лиц, следующих транзитом через территорию Смоленской области.

5.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, контактную информацию.

5.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

6. Лицам, совместно проживающим в Смоленской области с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего Указа:

6.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 5 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.

6.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

7. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- обеспечить дезинфекцию помещений осуществления деятельности в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;

- обеспечить проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием объекта осуществления деятельности;

- обеспечить перед началом рабочего дня (смены) ежедневный "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания;

- обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах в течение рабочего дня (смены) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания;

- оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому;

- обеспечить работников при входе на территорию объекта осуществления деятельности местами обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- обеспечить обработку рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцов, кассиров, работников зала не реже чем каждые два часа;

- обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых масок со сменными фильтрами (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых масок;

- обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и т.д.;

- обеспечить использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- обеспечить нанесение разметки, позволяющей соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 метра, в торговом зале и перед кассами;

- не допускать на рабочее место и территорию осуществления деятельности работников из числа граждан, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа, для которых установлены ограничительные мероприятия.

8. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, и привлекающим с целью обеспечения стабильного функционирования лиц из субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19) (служебные командировки, поездки):

8.1. Организовать прибытие командированного лица на личном автомобильном транспорте или иным способом, исключающим перемещение на общественном транспорте и минимизирующим количество контактов с иными лицами.

8.2. Обеспечить командированному лицу на время командировки условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях совместно с иными людьми.

8.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

8.4. Информировать командированное лицо:

- об опасности коронавирусной инфекции (COVID-19);

- об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья и появлении признаков респираторного заболевания;

- об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

- о соблюдении мер личной и общественной профилактики.

8.5. Обеспечить командированное лицо средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

9. Грузополучателям на территории Смоленской области, привлекающим для автомобильных грузоперевозок иностранного перевозчика, принимать поступающие в их адрес грузы (товары) в порядке, исключающем риски распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:

9.1. Организовать прием груза после прохождения процедур таможенного, пограничного и иного вида государственного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации в порядке, минимизирующем количество контактов водителя транспортного средства с иными лицами и время его нахождения на территории Российской Федерации.

9.2. Обеспечить оперативное убытие водителя транспортного средства с территории Российской Федерации.

9.3. В исключительных случаях при необходимости нахождения водителя транспортного средства на территории Смоленской области обеспечить ему условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающем его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения и жилых помещениях совместно с иными гражданами.

10. Организациям и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, осуществляющим деятельность в сфере международных автомобильных грузоперевозок, и грузополучателям на территории Смоленской области в целях исключения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):

10.1. Организовать оперативную доставку и (или) прием груза в порядке, минимизирующем количество контактов водителя, прибывшего из государства, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с иными лицами.

10.2. Обеспечить водителю, прибывшему из государства, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников.

10.3. Информировать водителя:

- об опасности коронавирусной инфекции (COVID-19);

- об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья и появлении признаков респираторного заболевания;

- об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

- о соблюдении мер личной и общественной профилактики.

10.4. Обеспечить водителя средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

11. Установить, что пункт 5 настоящего Указа применяется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящего Указа.

12. Обязать:

12.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

12.2. Органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

12.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Смоленской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

При этом лицам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), следует принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации по поводу основного заболевания (для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п., а при реализации права на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации рекомендуется посредством подачи письменных или устных заявлений (в том числе переданных при содействии других лиц), включая подачу обращения с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", обращаться о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому).

12.4. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в общественном транспорте, в том числе пригородного и местного сообщения, в такси и при посещении гражданами:

- аптек, аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли, организаций, оказывающих населению услуги, медицинских организаций;

- органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, государственных и муниципальных организаций;

- зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы), остановок (павильонов, платформ) всех видов общественного транспорта.

13. Ограничения, установленные пунктом 12 настоящего Указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов и организаций в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, а также на охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

14. Ограничить въезд (выезд) на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, за исключением:

14.1. Граждан, въезд и выезд которых обусловлен:

- исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории указанного муниципального образования Смоленской области;

- исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах, организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;

- следованием к месту жительства на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области.

14.2. Граждан, прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.).

15. При въезде на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждане, указанные в пункте 14 настоящего Указа, обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии у гражданина температуры тела 37 градусов и выше и (или) признаков простудного заболевания (кашель и т.п.) такой гражданин не допускается к въезду на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области и подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и при необходимости лечения.

16. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (В.А. Саржин), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Смоленской области (К.В. Зыков), Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Медико-санитарная часть № 135 Федерального

медико-биологического агентства" (А.В. Азаренков), Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин), Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова) обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего Указа.

Наделить Администрацию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин) полномочием по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих при исполнении мероприятий, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего Указа.

17. Органам исполнительной власти Смоленской области и областным государственным учреждениям организовать предоставление государственных и иных услуг в помещениях указанных органов и учреждений путем предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются преимущественно в электронном виде. Допускается предоставление государственных услуг с использованием почтовой связи, если такая возможность предусмотрена нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок и стандарт предоставления соответствующей государственной услуги.

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 31.07.2020 включительно, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Смоленской области или областного государственного учреждения.

18. Органам записи актов гражданского состояния для государственной регистрации заключения брака допускать в помещения для государственной регистрации брака и в иные помещения органов записи актов гражданского состояния только работников органа записи актов гражданского состояния и лиц, вступающих в брак.

19. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

19.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, по 06.07.2020 включительно.

19.2. Обеспечить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, продолжающих реализацию образовательных программ согласно календарным учебным графикам, реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до завершения учебного года.

19.3. Организовать по 06.07.2020 включительно в дошкольных образовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

19.4. Не проводить по 06.07.2020 включительно летнюю оздоровительную кампанию для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования, а также в палаточном лагере.

20. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 19 настоящего Указа.

21. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций с круглосуточным пребыванием граждан:

21.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях гражданам в период по 06.07.2020 включительно.

21.2. Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан только работникам данных организаций в период по 06.07.2020 включительно.

21.3. Усилить контроль за проведением в организациях с круглосуточным пребыванием граждан противоэпидемических мероприятий.

22. Организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг социального обеспечения, здравоохранения, воспитания, образования, подведомственным органам исполнительной власти Смоленской области:

22.1. Ограничить работу внешних совместителей, за исключением осуществления деятельности в областных государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению Смоленской области, смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов", осуществления деятельности дистанционно. При этом внешнее совместительство допускается в случае, если без работника невозможно обеспечить функции организации в период режима повышенной готовности.

22.2. Запретить сдачу имущества в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям независимо от вида их экономической деятельности.

22.3. Запретить оказание услуг, не связанных с основным видом деятельности организации.

23. В стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан обеспечить сменный характер работы персонала, прошедшего тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19), с расчетом продолжительности одной смены не менее 14 суток. Сформировать резерв подменного персонала на случай выявления симптомов респираторного заболевания у сотрудников смены.

Определить в каждой смене количество персонала, необходимого для обеспечения своевременного и качественного ухода за получателями социальных услуг. При отсутствии достаточного количества постоянного персонала стационарных организаций для обеспечения полноценного ухода за получателями социальных услуг предусмотреть допуск в состав смены представителей негосударственных организаций, имеющих опыт в уходе за проживающими в стационаре гражданами.

Обеспечить работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием за счет средств областного бюджета.

Обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников стационарных организаций социального обслуживания граждан.

24. В государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить сменный характер работы персонала, прошедшего тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19), с расчетом продолжительности одной смены не менее 14 суток. Сформировать резерв подменного персонала на случай выявления симптомов респираторного заболевания у сотрудников смены.

Определить в каждой смене количество персонала, необходимого для обеспечения своевременного и качественного ухода за воспитанниками организаций.

Обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и работников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

25. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский) ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска граждан в подведомственные организации в период по 06.07.2020 включительно.

26. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 19 настоящего Указа.

27. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова):

27.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности областными государственными учреждениями здравоохранения без их посещения.

27.2. Обеспечить готовность областных государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

27.3. Обеспечить при проведении в областных государственных учреждениях здравоохранения мероприятий по противодействию возникновению и распространению на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность использования ресурсов, в том числе кадровых, иных областных государственных учреждений здравоохранения.

28. На период действия настоящего Указа в целях обеспечения органами государственной власти Смоленской области гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, которым предоставляются социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания граждан, правовым актом Губернатора Смоленской области за должностными лицами Администрации Смоленской области, иных органов исполнительной власти Смоленской области и депутатами Смоленской областной Думы закрепляются областные государственные учреждения, оказывающие социальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.

29. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Смоленской области, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

Информацию о периодичности проведения указанной профилактической дезинфекции разместить в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

30. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при устранении аварий и повреждений, проведении мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах обеспечить применение средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19).

31. Временно запретить проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован на счете некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" либо на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, требующих предоставления доступа в помещение (жилое, нежилое) в многоквартирном доме, не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме, если при проведении таких работ предполагается контакт с гражданами.

32. Руководителям организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения в Смоленской области и обращение с твердыми коммунальными отходами, проводить влажную уборку помещений указанных организаций, санитарную обработку автомашин и спецтранспорта с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке.

33. Руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах,

собственниками помещений в которых не выбран способ управления домом или выбранный ими способ управления домом не реализован, дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

34. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории Смоленской области, обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены (в депо).

35. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, владеющим объектами транспортной инфраструктуры на любом законном основании на территории Смоленской области и (или) осуществляющим деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая легковое такси, и иными видами транспорта на территории Смоленской области, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции таких объектов с использованием дезинфицирующих средств по противовирусному режиму.

36. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, привлекающим и использующим в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - иностранные работники), обеспечить:

- неукоснительное соблюдение иностранными работниками требований трудового законодательства Российской Федерации, в том числе в части наличия личной медицинской книжки (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также полиса добровольного медицинского страхования либо заключенного работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику;

- предоставление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных информации о месте жительства (месте пребывания, месте фактического проживания) иностранного работника на территории Смоленской области, номера контактного (мобильного) телефона (при его наличии) на "горячую линию" по номеру телефона, указанному в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Указа.

37. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом пункта 36 настоящего Указа, обеспечить прохождение иностранными работниками лабораторного тестирования на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19).

38. Организаторам (организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели) торговой площадки в Смоленской области (торговые центры, супермаркеты и т.п., в которых площади предоставляются для осуществления торговой деятельности) при осуществлении на ней торговой деятельности осуществлять проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечивать:

- соблюдение условий социального дистанцирования между физическими лицами не менее 1,5 метра;

- условия для обработки рук кожными антисептиками (дезинфицирующими салфетками);

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств рабочего инвентаря и всех контактных поверхностей с кратностью каждые 2-4 часа;

- запрет на допуск посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания).

39. Сроки ограничительных мероприятий, предусмотренные настоящим Указом, могут быть уменьшены путем внесения изменений в настоящий Указ в случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.

40. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

41. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

42. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







