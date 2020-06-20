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20.06.2020 16:55
Рубрика: В мире

США не планируют отменять запрет на въезд граждан Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Отмены ограничений на въезд граждан из Шенгенской зоны в США не предусматривается. Таких планов пока нет. Президент Дональд Трамп постоянно следит за ситуацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

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По ее словам, запрет на въезд из-за коронавируса стал важной мерой для спасения жизней в Соединенных Штатах. Он был введен в середине марта в связи с быстрым распространением заболевания в нескольких европейских странах. В настоящее время путешественникам из Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии не разрешается въезжать в США за некоторыми исключениями.

Маккинани уточнила, что в марте президент США объявил об ограничении на въезд европейцев на 30 дней. Затем в середине апреля администрация подтвердила, что запрет останется в силе до улучшения эпидемиологической ситуации. В конце мая ограничительные меры были увязаны с прогрессом в борьбе с пандемией в Европе.

В мире США Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

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