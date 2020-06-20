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20 июня 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 20 июня 2020 года № 397-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 20 июня 2020 г.
Опубликован 20 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 7, 8, 14, 15 слова "21 июня" заменить словами "28 июня".

2. В пункте 8:

2.1. Подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытом воздухе сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды, террасы), оборудованными при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при соблюдении следующих условий: обеспечение дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух человек, выполнение соответствующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

2.2. Подпункт 8.5 признать утратившим силу.

Губернатор области А.В.Моор



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