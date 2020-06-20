Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев

Советский, российский композитор, автор суперхита группы "Альянс" "На заре" Олег Парастаев скончался сегодня на 62-м году жизни. Сообщение об этом появилось на странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", - говорится в некрологе.

С выражением соболезнований всем родным, близким и друзьям покойного.

Причина смерти Парастаева не названа.

Дата и время панихиды будут сообщены позднее.

Группа "Альянс" была создана в 1981 году в Москве. В оригинальный ее состав вошли Сергей Володин - гитара, Игорь Журавлев - вокал, гитара, Андрей Туманов - бас и барабанщик Владимир Рябов. Парастаев присоединился к коллективу в 1986-м - в первое "возрождение".

Ранее сообщалось, что клип на композицию был забанен в YouTube.