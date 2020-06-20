Вышел новый документальный фильм о Синьцзяне

Эти истории подобраны таким образом, чтобы показать китайским и зарубежным зрителям ту огромную цену, которую Синьцзян заплатил за поддержание стабильности и безопасности, чтобы раскрыть правду о террористических атаках в этом регионе, и чтобы люди узнали о мерах, принятых Китаем для искоренения экстремизма, подавления терроризма и поддержания безопасности и стабильности в обществе.

Главная идея документального фильма - рассказать о насилии, происходившем на западе Китая, почтить память тех, кто погиб, поддержать тех, кто остался в живых в ходе борьбы с опасной идеологией, несущей смерть и отчаяние.