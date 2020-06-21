Джон Болтон раскрывает разногласия между Трампом и Помпео

В книге бывший советник охарактеризовал президента США Дональда Трампа как мало осведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Газета "The New York Times" акцентирует внимание на отношениях Трампа и Помпео. Болтон описывает встречу Трампа и лидера КНДР Ким Чэн Ына, который сказал, что в сложных отношениях между двумя государствами виноваты предыдущие лидеры США. Согласно книге, Ким Чэн Ын сказал президенту, что они могут рассеять недоверие и быстро приступить к ядерному соглашению. После того, как Трамп сказал, что будет добиваться ратификации Сенатом любого соглашения с Северной Кореей, госсекретарь Майк Помпео передал мистеру Болтону записку, оскорбляющую президента. Болтон пишет: "Помпео отверг дипломатию президента в КНДР, заявив, что "вероятность успеха равна нулю".

Помимо того, с КНДР в книге Болтона связан целый набор курьезных эпизодов. Например, Трамп пытался вручить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с байопиком об артисте Элтоне Джоне. Этот инцидент произошел во время встречи политиков в Сингапуре в 2018 году, пишет Болтон. По его словам, Трамп лично подписал копию диска с фильмом "Рокетмен" и заявил, что подарок должен попасть в руки политика. Таким образом, американский лидер, который перед саммитом назвал Ким Чен Ына "маленьким ракетчиком", хотел донести до лидера КНДР, что его слова были комплиментом, а не оскорблением.

"Глупец" и "скучный дурак" - таких резких эпитетов удостоился Джон Болтон от своего бывшего шефа Дональда Трампа. Глава Белого дома не был не в курсе того, что Британия - ядерная держава, а Финляндия - не часть России.

Болтон подтвердил, что Трамп подробно вводил помощника по нацбезопасности в курс дела о расследовании против Байдена. Демократы считают, что с помощью компромата на Байдена Трамп пытался переизбраться на второй срок. Болтон им поддакивает: "Он был так сосредоточен на своем переизбрании, что все остальные проблемы оставались в стороне".

По его сведениям, накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава Альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза. Газета "The Washington Post" приводит выдержки книги Болтона, что Трамп считает "крутой" идею вторжения в Венесуэлу. Ранее в мае президент заявил, что "если бы он хотел войти в Венесуэлу, он не стал бы делать из этого тайну". США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.

По информации американского агентства Reuters, 17 июня американские СМИ наперебой привели шокирующие цитаты из скандальной книги Болтона. Как пишет газета "Уолл-стрит джорнал", Трамп говорит о том, что Болтона в Белом доме никто не любил. По словам президента, книга - набор "выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы представить его в плохом свете".

"Многие из нелепых заявлений, которые он мне приписывает, никогда не делались", - написал Трамп.

По сообщению газеты "Лос-Анджелес таймс", 17 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона из-за указанной книги. Ведомство утверждает, что она содержит секретную информацию, способную поставить под угрозу национальную безопасность страны.

По сообщению вашингтонского представительства "Агентства Франс-Пресс" (Франция), госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, судя по отрывкам из еще не опубликованной книги Джона Болтона, в ней много неправды, а сам экс-чиновник администрации - предатель.

Книга Джона Болтона спровоцировала крупную дискуссию о действиях Трампа на посту президента. Сам автор книги был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019-го он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.