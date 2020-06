Джон Болтон раскрывает разногласия между Трампом и Помпео

Бывший советник президента США Джон Болтон написал книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" ("The Room Where It Happened:A White House Memoir"). Старт продажи планируется 23 июня, но уже сейчас книга обсуждается в прессе, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".