Указ главы Республики Марий Эл от 20 июня 2020 года № 120 "О снятии на территории Республики Марий Эл отдельных ограничительных мер в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

I. Установить, что введенный Указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности продлевается до 29 июня 2020 г. включительно.

II. Установить, что с 22 июня 2020 г. снимаются ограничения для граждан относительно соблюдения режима самоизоляции и передвижения.

III. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., №03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., №20042020020018, 29 апреля 2020 г., №29042020020021, 8 мая 2020 г., №08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031) следующие изменения:

а) Указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности до 29 июня 2020 г. включительно.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 29 июня 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением:

выборов и референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, мероприятий по выдвижению кандидатов избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения и последующему сбору подписей в поддержку кандидатов, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан;

торжественных мероприятий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.;

при этом указанные мероприятия должны быть проведены в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Временно приостановить до 29 июня 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Марий Эл организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

1) государственные органы;

2) непрерывно действующие организации, организации, работающие на оборудовании, предназначенном для непрерывного технологического процесса;

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

5) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

8) иные организации, определенные решением Правительства Республики Марий Эл исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Марий Эл.

4. Временно приостановить до 29 июня 2020 г. включительно:

а) осуществление органами исполнительной власти Республики Марий Эл бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

б) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. № 432.

5. Установить следующие обязанности граждан:

а) находиться в объектах торговли, аптеках, транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, иных местах массового посещения граждан с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в указанных объектах и местах;

б) при появлении респираторных симптомов обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Установить следующие обязанности организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей) и ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей;

г) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Рекомендовать религиозным организациям, служителям и религиозному персоналу указанных религиозных организаций:

совершать богослужения в храмах площадью не более 400 кв. метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 кв. метра), в храмах площадью более 400 кв. метров - при численности находящихся внутри храма до 100 человек;

ограничить участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях лиц с высоким риском течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;

обеспечить использование защитных масок священнослужителями во время таинства (исповеди);

организовать соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозной организации с осуществлением соответствующей разметки;

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проводить разъяснительную работу с населением о реализуемых в религиозных организациях в целях защиты жизни и здоровья граждан санитарно-эпидемиологических мерах.

8. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

в) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

9. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл обеспечить в соответствии с компетенцией осуществление контроля за соблюдением гражданами, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Марий Эл, требований, установленных настоящим Указом.

10. Главам администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл, а также оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией.

11. Министерству образования и науки Республики Марий Эл:

совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл организовать работу государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить функционирование государственных организаций Республики Марий Эл для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл в части, необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проживания иных лиц, имеющих соответствующее право;

приостановить проведение проверок, проводимых в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл".

12. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить в указанных образовательных организациях работу дежурных црупп с соблюдением санитарного режима.

13. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

14. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

15. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.";

б) приложения № 1 и 2 к Указу признать утратившими силу.

IV. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерству образования и науки Республики Марий Эл в соответствии с компетенцией разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующие проекты решений по вопросам, связанным с реализацией настоящего Указа.

V. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением раздела III, который вступает в силу с 22 июня 2020 г.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







