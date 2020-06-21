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21.06.2020 10:15
Рубрика: Власть

Мэр Москвы рассказал о мерах поддержки столичных театров

Текст: Ирина Огилько

Столица поддерживает театры в период кризиса, актерам и работникам театров выплачивается такая же зарплата, как до пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканала "Россия-1".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как сказал мэр, в столице обязательно откроется новый театральный сезон.

Он напомнил, что с 9 июня московские театры смогли возобновить репетиции, но дата открытия театров для зрителей после снятия ограничений пока не известна. Градоначальник уже общался с актерами, они начали репетировать и готовиться к новому театральному сезону.

- Он все равно будет открыт. Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счет бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса, - сказал Собянин в интервью.

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