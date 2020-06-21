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21.06.2020 03:39
Рубрика: В мире

На Украине обнаружили тайник с документами 70-летней давности

Тайник с архивными документами 70-летней давности найден на Украине. В лесу близ города Мостиска Львовской области искатели исторических ценностей обнаружили два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и различные документы запрещенной в России "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА).

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Находки датированы 1940-1950 годами, пишет РИА Новости. Все бумаги будут переданы в местный краеведческий музей, где их отреставрируют и тщательно изучат.

Напомним, ОУН-УПА в годы Второй мировой сотрудничала с нацистской Германией, в том числе участвовала в уничтожении польского населения на Волыни в 1943 году, где были убиты порядка 100 тысяч человек. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года.

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