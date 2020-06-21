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21.06.2020 07:00
Рубрика: В мире

Названо самое безопасное место в США на период пандемии

Текст: Евгения Акулова

Крошечный американский городок Пойнт Робертс на полуострове, соединяющем штат Вашингтон с Канадой, может быть самым безопасным местом в стране во время пандемии коронавируса. По данным портала News 1130, ни у одного из 1314 постоянных жителей за все это время не был выявлен COVID-19, при этом тестирование проводилось каждую субботу на местной пожарной станции.

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"Это, пожалуй, самое безопасное место в США, - цитирует The Guardian 65-летнюю жительницу острова Памалу Шеппард. - Наши границы закрыты, сейчас мы как остров".

Действительно, до изолированного города, который расположен примерно в 217 километрах к северо-западу от Сиэтла, добраться можно разве что на лодке или прилететь на самолете.

Однако, несмотря на всю выгоду в виде безопасности, обособленное географическое расположение сыграло с местными жителями и злую шутку - в буквально отрезанном от страны городе наблюдается серьезная нехватка некоторых продуктов и хозтоваров. Как пишет издание Vancouver Sun, в какой-то момент с полок магазинов исчезла туалетная бумага, теперь возник дефицит муки, дезинфицирующих средств. Долгое время не было в наличии и масок, пока частники не начали их продавать.

Купить все необходимое можно в ближайшем крупном городе Беллингхем, но добраться до него можно либо на частной лодке (а она имеется далеко не у всех жителей городка), либо раз в неделю на единственном самолете за 270 долларов, что может позволить себе лишь малая часть населения. Наземным путем пересечь границу тоже возможно, но только в крайнем случае - по предписанию врача.

Фото: iStock
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Все понимают, что местная вспышка коронавируса может иметь разрушительные последствия, ведь 70 процентов населения Пойнт Робертс - люди старше 60 лет. Кроме того, в городской поликлинике работают лишь медсестра и помощник врача. Помощь тяжелобольным пациентам оказывается только на материке, а для этого надо пересечь канадскую границу на машине или при помощи вертолета. Тем не менее, осознавая все риски, несколько дней назад местные жители подали петицию с просьбой дать им исключительное право пересекать американо-канадскую границу на машине и доезжать без остановок в Британской Колумбии до Беллингхема. В самом безопасном городе США уверены, что только так можно обеспечить население всем необходимым.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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