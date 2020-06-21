Путин наградил пятерых врачей званиями Героев труда

Пятеро медиков стали Героями труда.

Своим указом президент наградил этим высоким званием пятерых врачей: главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы №29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль.

Медики отмечены наградами за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.