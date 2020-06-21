Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на новый срок, но не исключил такой возможности - если будет принята поправка к Конституции.

В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Владимир Путин заявил: "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет".

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия поправки, - прим. "РГ"), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - заметил президент.

"Работать надо, а не преемников искать", - дал совет чиновникам глава государства.