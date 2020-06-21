Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556 человек, - заявила она.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждается специальными исследованиями.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболев коронавирусом, без хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Тем, кто выздоровел и хочет сдать плазму крови или стать социальным волонтером, нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.