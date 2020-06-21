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21.06.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проект #Москвастобой запустил цикл видео ко Дню медицинского работника

Текст: Ирина Огилько

В День медицинского работника, 21 июня, онлайн-проект #Москвастобой столичного комитетом по туризму запустила серию из пяти видео под названием "Спасибо врачам". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комитета.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В каждом из видео пациенты, столкнувшиеся с COVID-19, выражают свою благодарность врачам, которые помогли им пройти это испытание. Истории разные, но одним из главных действующих героев остается врач самоотверженно сражающийся с новым вирусом.

Выпуски выйдут в эфир 21 июня на медиаплатформе москвастобой.рф. Первый уже опубликован в 10:00, второй выйдет в эфир в 12:00, а остальные будут выходить через каждые два часа.

"Я бы хотела выразить огромную благодарность всем врачам, которые нам оказали помощь! Ко мне был прикреплен врач - Кристина Давыдовна, которая звонила мне каждый день, интересовалась моим здоровьем и поддерживала в лечении. Врачи - наши герои!" - рассказывает одна из участниц проекта Анна Орлик, переболевшая ковидом дома.

Напомним, что по данным столичных властей, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 тыс. 556.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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