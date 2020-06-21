В трех регионах ДФО объявили штормовое предупреждение

Сообщения о резком ухудшении погоды разослали главки МЧС Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Местных жителей и гостей регионов просят соблюдать острожность.

В Хабаровском крае непогода в воскресенье обрушится на территории Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского и Хабаровского районов, района им. Лазо и краевой столицы.

В Приамурье и ЕАО ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер до 15-18 метров в секунду.

Сильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям, авариям на дорогах, перебоям с электричеством и нарушениям в работе объектов ЖКХ.

"Силы и средства Главного управления МЧС России по региону, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - сообщили в пресс-службе ведомства автономии.

Меры предприняли в главках спасательной службы и других регионов.

"Направлены рекомендации главам муниципальных образований", - отметили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - отмечают в амурском продразделении.