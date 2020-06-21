Завершено следствие по делу расстрелявшего сослуживцев срочника

Предварительное следствие по делу Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части Забайкальского края, завершено.

Об этом сообщил ТАСС адвокат фигуранта Равиль Тугушев, добавив, что 29 июня следователи планируют начать знакомить его и подзащитного с материалами уголовного дела.

Ранее стало известно, что Читинский гарнизонный суд оставил Шамсутдинова под арестом до 25 сентября.

Напомним, ЧП в воинской части ЗАТО Горный в Забайкалье произошло 25 октября 2019 года. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия. Он убил восемь человек: двух офицеров, пятерых срочников и одного контрактника. Еще два человека были ранены.

Шамсутдинов обвиняется в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство. По информации Минобороны РФ, стрельбу военнослужащий устроил на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

После этих событий также расследовалось дело о неуставных отношениях в воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по нему в качестве потерпевших. Обвиняемый Рустам Мухатов признал вину, 3 марта он был осужден на два года лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.