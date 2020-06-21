В ФК "Краснодар" рассказали о судьбе матча РПЛ с "Динамо"

Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о том, что вскоре выступит с официальным сообщением о судьбе назначенного на воскресенье, 21 июня, поединка 23-го тура Российской премьер-лиги между "быками" и столичным "Динамо".

"Информация о матче с московским "Динамо", который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня до 13:00", - говорится в информации пресс-службы ФК "Краснодар".

Как уже сообщалось, сразу у трех игроков "бело-голубых" (Клинтона Н"Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски) был выявлен коронавирус. В результате основной состав динамовцев не прилетел накануне в столицу Кубани. Более того, как это и предписано Роспотребнадзором, футболисты сели на карантин на своей клубной базе.

Руководство ФК "Динамо" обратилось с просьбой к краснодарцам перенести игру на 19 июля - резервный в первенстве страны день. "Быки" согласились пойти на такой шаг, и теперь свое слово должны сказать РФС и РПЛ.

Напомним, в подобной ситуации ФК "Сочи" отказался перенести свою встречу с "Ростовом" в минувшую пятницу. В итоге против основного состава "барсов" на поле вышла молодежка дончан. Этот матч завершился разгромом "Ростова" со счетом 10:1.