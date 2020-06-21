Российские гении медицины больше профессии любили своих пациентов

Их имена давно стали нарицательными. Любой московский таксист довезет до места, скажи ему только одно слово: "Склиф", "Боткинская", "Филатовская". "Родина" представляет выдающихся медиков, чьи имена вошли в легенды и названия больниц и госпиталей.

И. Репин. Портрет Н.И. Пирогова.

Николай Иванович ПИРОГОВ

Годы жизни: 1810-1881

Медицинская специальность: хирургия

Учеба

Родился в семье московского военного интенданта. В 1823 году, четырнадцати лет от роду, приписав себе два года, поступил на медицинский факультет Московского университета, по окончании которого в числе пяти лучших его выпускников был направлен в только что открывшийся по распоряжению императора Николая I Профессорский институт при Дерптском университете.

В 1833 году блестяще защитил докторскую диссертацию.

Карьера

После заграничной стажировки 26-летний доктор был избран профессором теоретической и практической хирургии медицинского факультета Императорского Дерптского университета. С 1841 по 1856 годы Пирогов возглавлял кафедру хирургии столичной Медико-хирургической академии, созданные им клинику госпитальной хирургии и первый в России анатомический институт; консультировал в пяти крупнейших петербургских больницах, издавал труды по анатомии и хирургии, выезжал на театры Кавказской и Крымской войн, где налаживал организацию военно-полевой хирургии и много оперировал сам.

Будучи главным хирургом в осажденном Севастополе, резко критиковал командование, из-за чего впал в немилость. После окончания войны подал в отставку и, увлекшись вопросами педагогики, занял должность попечителя сначала Одесского, а затем Киевского учебного округов, руководил русскими докторантами за границей. С 1866 обосновался в имении под Винницей, где открыл бесплатную лечебницу, выезжал читать лекции и по приглашению оперировал на фронтах Франко-прусской и Русско-турецкой войн.

В 1881 году, незадолго до смерти, тайный советник Н. И. Пирогов стал пятым по счету почётным гражданином Москвы.

Достижения

Основоположник топографической анатомии, сосудистой хирургии, военно-полевой хирурги

Первым применил в полевых условиях эфирный наркоз и гипсовую повязку, ввел медицинскую сортировку с определением тяжести ранений и очередности оказания помощи.

Под его руководством на фронте впервые стал применяться труд медицинских сестер.

Портрет

"Пирогов сидел безвыходно тут, в другом углу комнаты, у зеленого столика, молчаливый и задумчивый. На нем была постоянно одна и та же солдатская шинель нараспашку, из-под которой выглядывала длинная красная фуфайка. На голове картуз. Седые клочки волос торчали на висках. Казалось, он сидел безучастно, как чужой человек, а между тем он слышал и видел все. Изредка он вставал и подходил к столу, брал хирургический нож - и вдохновенные, единственные разрезы изумляли окружавших его медиков..." Н. В. Берг, участник обороны Севастополя.

Главный хирург осажденного Севастополя Николай Пирогов.

Деталь

Пирогов консультировал Отто фон Бисмарка и оперировал Джузеппе Гарибальди

Память

Знаменитая московская "Пироговка" - городская клиническая больница N1 им. Н. И. Пирогова - образовалась в середине XIX века в результате слияния Голицынской больницы для бедных (1802), Первой градской (1833) и Второй градской больниц (1866), став одной из крупнейших больниц Европы. Ее первым главным врачом был профессор Московского университета Е.О. Мухин, учитель и покровитель Н.И. Пирогова. Роскошный Голицынский корпус, построенный по проектам В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, помнит нашествие Наполеона: здесь главный хирург французской армии Доминик Жан Ларрей оперировал будущего министра просвещения Авраама Сергеевича Норова.

В 1832 году в здании была открыта первая в империи школа фельдшеров. А Первая градская, возведенная О.И. Бове по соседству, стала первой в стране больницей, построенной и содержавшейся за счет городского бюджета. Лечили там "безденежно, кроме достаток имеющих".

В 1959 году объединенная больница получила имя самого известного русского врача.

Оборона Севастополя. Деталь панорамы.

ЦИТАТА

Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой; моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую последовательно; действую ли я правильно? - это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт.

Портрет С.П. Боткина.

Сергей Петрович БОТКИН

Годы жизни: 1832-1889

Медицинская специальность: терапия

Учеба

Стал 11-м ребенком от второго брака отца, преуспевающего торговца чаем. Дом Боткиных был облюбован московской интеллигенцией, здесь бывали Герцен, Станкевич, Белинский, Грановский. В одном из писем Тимофей Грановский хвалил будущего ученого: "Я следил за развитием Сергея и видел в нем выдающиеся способности. Он поражал Белинского и меня своей огромной любознательностью".

В 1855 году Сергей окончил медицинский факультет Московского университета, сдав экзамены сразу на докторскую степень, минуя лекарскую. Сразу после экзаменов отправился на Крымскую войну, где работал в санитарном отряде под руководством Николая Пирогова. После возвращения с войны почти пять лет обучался в Европе у лучших врачей Германии и Франции.

Карьера

В 1860 году Боткин был назначен ординарным профессором в Петербургской медико-хирургической академии. С 1863 года вел прием на дому и частную практику. "Не только добросовестная точность и напряженная внимательность, с какими он исследовал каждого, но и его приветливая внешность, сквозь которую ярко просвечивала необыкновенная человечность, искреннее сочувствие страждущему и еще более искреннее желание помочь ему делали из него идеального врача, производившего на всех обращавшихся к нему зачаровывающее впечатление и убежденность, что если возможно исцеление от серьезного недуга, то только при содействии Боткина", - писал его друг Н.А. Белоголовый. Потому даже больные в провинции, никогда лично к нему не обращавшиеся, принимали лекарства по рецептам, которые Сергей Петрович выписал для их знакомых. Эти медикаменты даже называть стали по-особому: "боткинские" капли, "боткинский" порошок, "боткинские" пилюли. Одно время в большом ходу был квас из сухарей, когда-то им рекомендованный и известный под именем "боткинского".

Сергей Петрович почти 30 лет отдал преподавательской деятельности. Зимой 1872 года он стал личным врачом императрицы Марии Александровны и получил звание лейб-медика. В 1886 году был избран "почетным попечителем всех городских больниц и богаделен".

Настоящий врач, каким был Боткин, не делит пациентов на сословия.

Достижения

Создал при своей клинике первую в России экспериментальную лабораторию, где проводились анализы, изучалось действие медикаментов на организм, велись наблюдения над животными.

Первым высказал предположение об инфекционной природе катаральной желтухи (эпидемический гепатит, болезнь Боткина).

Установил инфекционный характер геморрагической желтухи.

Первым высказал мысль о специфичности строения белка в различных органах, разработал диагностику и клинику опущенной и "блуждающей" почки.

В 1872 году при активном участии Боткина в Петербурге были открыты женские врачебные курсы - первая в мире высшая медицинская школа для женщин.

Положил начало бесплатной помощи на дому, создал институт школьно-санитарных врачей, настоял на создании института "думских" врачей.

Портрет

"Как все сильные люди, он был нрава мягкого и уживчивого и, весь поглощенный делом, не обращал внимания на житейские мелочи, избегал ссор и не любил праздных споров. Все эти мирные качества его особенно ярко выступали в домашней, семейной обстановке; тут он был весь нараспашку с его нежно любящим сердцем, с его неиссякаемым добродушием и незлобивым юмором и, окруженный своими двенадцатью детьми в возрасте от 30 лет до годовалого ребенка (от первого брака он имел пять сыновей и одну дочь, а от второго - шесть дочерей), представлялся истинным библейским патриархом; дети его обожали, несмотря на то, что он умел поддерживать в семье большую дисциплину и слепое повиновение себе". Н.А. Белоголовый.

Память

Александровская барачная больница в Санкт-Петербурге была любимым детищем Боткина. С 1882 года он был попечителем больницы по врачебной части, а с 1891 года больница носит имя Сергея Петровича. Еще одна названа его именем в Орле.

Самая известная "боткинская" - клиническая больница имени С.П. Боткина - открыта в 1910 году в Москве благодаря промышленнику и меценату Козьме Терентьевичу Солдатёнкову. Он хотел, чтобы в Москве появилась "бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий", и завещал 2 млн рублей на строительство. В этом году исполнится 100 лет с того дня, как Московский совет народных депутатов постановил переименовать Солдатёнковскую больницу в больницу имени С.П. Боткина.

Москва. Городская клиническая больница имени С.П. Боткина. Фото: РИА Новости

Деталь

Из пяти сыновей Сергея Петровича трое пошли по стопам отца. Младший, Евгений, был лейб-медиком при дворе Николая II. По собственному желанию Евгений Боткин проследовал в ссылку за царской четой, вместе с которой в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян. Канонизирован и признан святым Русской православной церкви.

Н.В. Склифосовский.

Николай Васильевич СКЛИФОСОВСКИЙ

Годы жизни: 1836-1904

Медицинская специальность: хирургия

Учеба

Родился на хуторе близ города Дубоссары Херсонской губернии и был девятым ребенком (всего 12) в семье небогатого дворянина, письмоводителя Василия Павловича Склифосовского. Прокормить всех детей отец был не в состоянии, поэтому младших, в том числе Николая, отправили в Одесский дом для сирот. Спасением для мальчика стало учение: он увлекся естественными науками, иностранными языками, историей и сумел окончить Одесскую гимназию с серебряной медалью.

Благодаря отличному аттестату Николай получил льготы при поступлении в Московский университет, где стал учеником известного хирурга Ф.И. Иноземцева.

Карьера

С 1859 года работал в Одессе ординатором, а затем заведующим хирургическим отделением. Стажировался в Европе, где в 1866 году добровольно пошел на Австро-прусскую войну. За блестящую работу на перевязочных пунктах и в лазаретах был награжден железным прусским крестом. Впоследствии еще трижды отправлялся на фронт, спасая раненых во время Франко-прусской (1870-1871), Сербско-турецкой (1876) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. В период войны с турками в 1877 году через лазарет Склифосовского прошло около 10 тысяч раненых. Чтобы поддерживать силы врача, медсестры, среди которых была и его жена Софья Александровна, между операциями вливали в рот Склифосовскому несколько глотков вина.

С 1880 по 1893 годы профессор Склифосовский был деканом медицинского факультета Московского университета, в 1893-1900 годах - директором клинического Еленинского института усовершенствования врачей и заведующим хирургическим отделением.

Достижения

Совместно с И.И. Насиловым предложил новый способ соединения длинных трубчатых костей при ложных суставах, который получил название "замка Склифосовского" или "русского замка".

Способствовал развитию в России хирургии брюшной полости. Одним из первых произвел лапаротомию (вскрытие брюшной полости).

Считается одним из пионеров гинекологических операций, операций на желудке и желчном пузыре.

Широко пропагандировал методы антисептики и асептики и одним из первых в России ввел оба метода в хирургическую практику.

Одним из первых сделал операцию по иссечению желудка (гастростомия), первым в России применил "пуговку Мерфи" (кишечный шов).

Стал одним из родоначальников отечественной военно-полевой хирургии.

Деталь

Склифосовский сохранил жизнь тысячам незнакомых людей, а вот близких спасти не сумел - смерть преследовала его семью по пятам. Первая жена Лиза, подарившая Николаю троих детей, умерла в возрасте 24 лет от тифа. Первенец от второго брака Борис умер в младенчестве, сын Константин скончался в 17 лет из-за туберкулеза почек, а Владимир совершил самоубийство.

Уже после ухода из жизни Николая Васильевича его сын Николай был убит в Русско-японской войне, Александр пропал без вести на фронтах Гражданской. А в 1919 году в поместье Склифосовского ворвались анархисты-бибиковцы и жестоко расправились с вдовой великого хирурга и его дочкой Тамарой.

Москва. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Фото: РИА Новости

Память

В 1979 году имя Н. В. Склифосовского присвоили Полтавской областной клинической больнице, перед центральным входом которого установлен памятник выдающемуся хирургу. А всемирно известный "Склиф" - научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского - был открыт в 1810 году в Москве.

Это великолепное здание, в котором находилась больница для неимущих, бездомных и увечных, граф Николай Петрович Шереметев возвел в память о супруге Прасковье Жемчуговой. Ансамбль Странноприимного дома (гостеприимно принимающего странников) был внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1923 году Мосздравотдел организовал на его базе Институт неотложной помощи имени Н.В. Склифосовского.

Портрет

"Склифосовский - элегантный, выхоленный генерал в безупречно чистом кителе, кажущийся при первом знакомстве несколько суровым и гордым, а на самом деле удивительно мягкий, ласковый, доброжелательный, даже отчасти сентиментальный человек". М. Шойфет, "100 великих врачей".

Н.Ф. Филатов

Нил Федорович ФИЛАТОВ

Годы жизни: 1847-1902

Медицинская специальность: педиатрия

Учеба

Родился в деревне Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии, в семье отставного ротмистра. В 1864 году окончил Пензенский дворянский институт и поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета, по окончании которого в 1869 году получил место земского врача в родном Саранском уезде.

Карьера

На попечении Филатова было 58 тысяч душ - без учета жен и огромного числа детей, которые были основными пациентами уездного лекаря. Обширная педиатрическая практика, а также личная трагедия - двое из пяти детей Нила Федоровича умерли от дифтерии - предопределили его живой интерес к детским болезням.

После двух лет работы в уезде Филатов побывал на стажировке в Европе, по возвращении защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. В 1877-м он был принят приват-доцентом в альма-матер на кафедру акушерства, женских и детских болезней, в 1891-м профессор Филатов возглавил и кафедру, и устроенную при ней детскую клинику. Но прежде всего Нил Федорович был практикующим врачом, которого знала и любила вся Москва - он лечил детей всех слоев общества.

Полжизни Филатов отдал детской больнице на Малой Бронной, которую полвека спустя назовут его именем. Там он читал лекции, проводил открытые обходы и консультации и снискал всероссийскую славу "друга детей".

Достижения

Вся русская педиатрия "вышла из филатовского белого халата".

Описал ряд детских болезней - скарлатинозную краснуху, инфекционный мононуклеоз, маскированную малярию грудных детей, затяжные и безлихорадочные формы гриппа, ветряную оспу - как самостоятельные заболевания.

Первым ввел сывороточное лечение дифтерии.

Филатовские "Семиотика и диагностика детских болезней" (1893) пережила девять, а "Краткий учебник детских болезней" (1893) - 12 переизданий, эти работы переведены на все европейские языки.

Портрет

"В антрактах между лекциями в курильной и коридорах старых клиник на Рождественке я встречал на вид сумрачного, высокого смуглого брюнета с шапкой курчавых волос на голове, придавших ему нерусский тип, всегда торопящегося, несловоохотливого, малообщительного юношу Филатова. Как же я был удивлен, когда встретил его в семейном кружке одного молодого врача веселым собеседником и остряком, добродушным, заразительно смеющимся тем чисто детским непринужденным смехом, которым могут смеяться люди с открытой душой и спокойной совестью, с его выразительными большими черными глазами, светившимися бесконечной теплотой. Весь он произвел на меня тогда чарующее впечатление". Н.В. Яблоков, директор Софийской детской больницы

Память

Имя Филатова носит московская детская городская клиническая больница N 13, санкт-петербургская Детская клиническая больница N 5 - наследница старейшей в России Императорской Николаевской детской больницы, открытой 31 декабря 1834 года, Пензенская областная детская клиническая больница.

А самая известная - детская городская клиническая больница N 13 имени Н. Ф. Филатова - была открыта 6 декабря 1842 года на Малой Бронной, в усадьбе А.Н. Неклюдовой. Стационар был рассчитан на 100 коек, имелась амбулатория. С 1846 года в больнице проводились занятия студентов-медиков. За сорок лет в ней прошли лечение свыше 40 тысяч детей и проведено около 600 тысяч амбулаторных приемов.

Пожар 1883 года уничтожил стационар, и спустя 12 лет больница переехала на Садовую-Кудринскую улицу. Там были построены трехэтажный корпус с просторными палатами, отдельный хирургический корпус, прозекторская, морг, амбулатория, церковь. Новая больница была оснащена собственной электростанцией и паровой механической прачечной. Жертвователь князь А.А. Щербатов пожелал, чтобы больницу назвали Софийской в честь покойной матери.

С 1922 года Софийская больница носит имя Н. Ф. Филатова. Филатовка - во всем передовая детская клиника. В 1930 году на ее базе был создан первый в мире факультет охраны материнства и детства - будущий факультет педиатрии Второго Мединститута. В 1961-м при больнице был открыт первый травмпункт, через год - первое в СССР отделение патологии новорожденных, а в 1980-м - первый в Советском Союзе хирургический стационар одного дня.

Москва. Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф. Филатова. Фото: РИА Новости

Деталь

Из шести братьев Нила Федоровича, четверо стали медиками: Федор и Николай - земскими врачами, Абрам - акушером-гинекологом, Петр - выдающимся глазным хирургом и отцом Владимира Петровича Филатова, великого офтальмолога. Дальним родственником Филатовых был коллега Нила Федоровича по медицинскому факультету Иван Михайлович Сеченов.

П.П. Кащенко.

Петр Петрович КАЩЕНКО

Годы жизни: 1859-1920

Медицинская специальность: психиатрия

Учеба

Первый из восьмерых детей в семье тамбовского военного врача Петра Федоровича Кащенко. В детстве Петр часами изучал анатомические атласы и уже к 14 годам мог вполне профессионально оказать больному первую помощь. Отец умер, когда Петру было всего 16 лет, и старший сын стал главной опорой для матери. В 1876 году он поступил на медицинский факультет Киевского университета святого Владимира, однако вскоре из-за материальных затруднений вынужден был переехать в Москву.

В университете Кащенко участвовал в деятельности революционного кружка и за два месяца до окончания пятого курса во время студенческой сходки произнес яростную речь в защиту радикальных методов борьбы с царизмом, отказался почтить память убитого террористами царя Александра II. Вскоре после этого Кащенко арестовали, исключили из университета и отправили под конвоем в ссылку в Ставрополь-Кавказский.

Практиковать медицину Кащенко запретили, и ему пришлось сменить род занятий: он начал преподавать музыку и пение в Ставропольской женской гимназии, благо обладал прекрасным слухом. Закончить образование Петру позволили лишь четыре года спустя, уже в Казанском университете. Под влиянием видных врачей-психотерапевтов Л.Ф. Рагозина и В.М. Бехтерева, работавших в то время в Казани, Кащенко в качестве специализации выбрал психиатрию.

Карьера

Плодотворно поработав ординатором в первой в стране психиатрической больнице-колонии в селе Бурашово под Тверью, в 1889 году Кащенко получил должность заведующего психиатрическим отделением больницы в Нижегородской губернии. Там, а впоследствии в Алексеевской психиатрической больнице (1904-1907) и в Сиворицкой больнице (1909-1918), Петр Петрович проявил себя подлинным новатором.

Кащенко развивал принципы "нестеснения" и гуманного содержания душевнобольных, пытаясь создавать для пациентов максимально комфортные условия: отменил решетки на окнах больниц, ввел новый вид персонала - отныне санитары были и воспитателями, их принято было называть "дядьками" и "няньками". Главное правило - никаких цепей и ремней, никакого насилия. Смирительным рубашкам Кащенко предпочитал трудотерапию, постановку пациентами любительских спектаклей, шахматы, гимнастику и чаепитие с самоваром и бубликами. Петр Петрович лично руководил больничным ансамблем и хором.

Наиболее прогрессивной формой психиатрической помощи Кащенко считал патронаж: пациентов, не представлявших опасность для окружающих, селили в семьях крестьян, которые заботились о них и получали за это плату от государства.

Больные за прядением льна. Начало XX века.

Достижения

Реализовал принципиально новую систему обслуживания душевнобольных, основанную на гуманистических принципах и включавшую широкую систему нестеснения. Применил ряд прогрессивных идей в терапии душевных заболеваний, сочетая медикаменты с трудовой и арт-терапией.

Первым в России создал "поэтапную систему психиатрической помощи", включавшую: а) психиатрическую больницу для пациентов с острыми состояниями (в Нижнем Новгороде); б) больницу-колонию для больных с затяжными формами расстройств (с. Ляхово); в) семейный патронаж для выздоравливающих и хронических больных (г. Балахна, с. Кубинцево).

Основал первое в стране Центральное статистическое бюро для учета психических больных.

Деталь

В Первую русскую революцию Кащенко создавал летучие медицинские бригады, которые оказывали помощь раненым революционерам во время восстания в Москве, а после помогал его участникам скрываться от преследования.

Память

Имя Кащенко носит Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница N 1, которую он основал в 1909 году в бывшей усадьбе Демидовых Сиворицы. А самая известная - основанная в 1894 году психиатрическая клиническая больница N 1 им. Н.А. Алексеева (Канатчикова дача) - носила имя П.П. Кащенко с 1922 по 1994 год. Таким образом советская власть решила увековечить память об одном из ведущих психиатров страны, который возглавлял отдел психоневрологии в Наркомздраве СССР.

В 1994 году больнице вернули имя городского головы Николая Алексеева. Именно Алексеев собрал деньги на строительство больницы на месте бывшей дачи купца Канатчикова, но до ее открытия не дожил. В 1893 году его смертельно ранил выстрелом в живот человек, который незадолго до этого выписался из психбольницы.

Портрет

Историк психиатрии Ю.В. Каннабих характеризовал Кащенко как "почти гениального организатора и огромного масштаба врача-общественника".

А.В. Вишневский.

Александр Васильевич ВИШНЕВСКИЙ

Годы жизни: 1874-1948

Медицинская специальность: хирургия

Учеба

Родился в дагестанском селе Новоалександровка в семье штабс-капитана пехотного полка. После окончания Астраханской гимназии поступил на медицинский факультет Казанского университета, который в 1899 году закончил с отличием. В 1903 году получил степень доктора медицины.

Карьера

По окончании университета остался прозектором на кафедре хирургии, работал в Казанской больнице, а после защиты диссертации был принят на медицинский факультет приват-доцентом. Тридцать лет преподавал хирургию в университете, занимался научной работой и имел обширную практику в казанских больницах: с 1918 года заведовал областной больницей Татарской АССР, с 1926-го - факультетской хирургической клиникой.

В 1934 году уже известный ученый и практик Вишневский возглавил московскую хирургическую клинику Центрального института усовершенствования врачей и Всесоюзного института экспериментальной медицины. А в 1947 году 73-летний Вишневский стал директором Института экспериментальной и клинической хирургии. После его смерти институтом руководил сын - Александр Александрович Вишневский, главный хирург Волховского и Карельского фронтов Великой Отечественной войны, впоследствии - главный хирург Советской армии.

А. Родченко. Готовы к труду и обороне!

Достижения

Создал новые методы лечения воспалений, гнойных ран, травматического шока, которые широко применялись в практике советских хирургов.

Разработал и внедрил новый способ местной анестезии - "метод ползучего инфильтрата"

Первым использовал противовоспалительные и обезболивающие новокаиновые блокады и обеззараживающие масляно-бальзамические повязки ("Триада Вишневского"). Благодаря этому на фронте 70 процентов операций проходили под местным наркозом, это спасло жизни сотням тысяч раненых.

Создал всенародно известную заживляющую "мазь Вишневского" ("линимент бальзамический по Вишневскому"); "даже запах этой мази убивает любую заразу!" - шутили медики и пациенты.

Портрет

"Он был большим хирургом, способным артистом, хорошим спортсменом... А главное, настоящим мужчиной! И была в нем властная убедительная сила, сила мастера своего дела". А.А. Вишневский

Деталь

В августе 1942 года 6-й пленум Ученого медицинского совета Главного военно-санитарного управления Красной армии принял резолюцию об использовании на фронте новокаиновой блокады по А.В. Вишневскому как самого доступного и эффективного метода борьбы с шоком. Однако председатель настаивал на названии "блок по Бурденко". Благодаря энергичному протесту А.А. Вишневского-сына метод сохранил имя своего настоящего создателя.

Москва. Институт хирургии имени А.В. Вишневского. Фото: РИА Новости

Память

Имя Вишневского носит Национальный медицинский исследовательский центр хирургии (в 1945 - 2018 годах - Институт хирургии) в Москве, клиника Казанского медицинского университета, Крутинская центральная районная больница (Омская область).

На месте Центра еще в середине XIX века начал формироваться больничный городок. К 1917 году здесь действовали Александровская больница, Солодовниковская, Гурьевская и Третьяковская богадельни. После Октябрьской революции богадельни были упразднены, а помещения переоборудованы в больницу имени Н.А. Семашко. В 1936 году она была передана Всесоюзному институту экспериментальной и клинической медицины имени А.М. Горького. Хирургической клиникой института руководил А.В. Вишневский.

Здесь в 1943 году было организовано специализированное отделение для больных с последствиями огнестрельных ранений легких. После создания в 1944 году Академии медицинских наук на базе клиники возник Институт хирургии. В 1948 году, после смерти Вишневского Институту было присвоено его имя.

В 1960 году здесь открылось ожоговое отделение, получившее в 1967 году статус Всесоюзного ожогового центра. Сюда и сегодня поступают самые тяжелые больные из всех регионов. Здесь же 1976 году открылось первое в стране специализированное отделение пластической хирургии для реабилитации обожженных пациентов.

ЦИТАТА

Я почти не читал занимательных книг, хирургия опустошила меня. О, до чего она жадная! Ни для общественных наук, ни для искусства у меня не оставалось свободной минуты! Мне делалось не по себе, когда со мной заговаривали о литературной новинке или о новом произведении искусства. Я с отчаянием набрасывался читать что попало, торопился наверстать потерянное время, но хирургия меня очень быстро отрезвляла и возвращала на место

Н.Н. Бурденко.

Николай Нилович БУРДЕНКО

Годы жизни: 1876-1946

Медицинская специальность: нейрохирургия

Учеба

Родился в селе Каменка Пензенской губернии в семье писаря, окончил земскую школу и Пензенское духовное училище. В 1897 году поступил на медицинский факультет Томского государственного университета, однако два года спустя был отчислен за участие в студенческих забастовках.

В 1901 году поступил в Юрьевский университет, но Русско-японская война заставила студента вновь прервать обучение - он отправился добровольцем в летучий санитарный отряд.

В 1906 году получил диплом лекаря, в 1909 - доктора медицины.

Карьера

Работал хирургом Пензенской земской больницы, а после защиты докторской получил место экстраординарного профессора на кафедре хирургии в Юрьевском университете. С началом Первой мировой - помощник заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта. Организовывал работу полевых хирургов, сортировку и эвакуацию раненых, много оперировал. Летом 1917 года был контужен, вернулся в Юрьевский университет.

В 1923 году открыл нейрохирургическое отделение факультетской клиники в Московском университете, а в 1929-м - кафедру военно-полевой хирургии. В 1932 году по инициативе Бурденко был создан первый в мире нейрохирургический институт. Советско-финляндскую войну встретил главным хирургом-консультантом при санитарном управлении Красной армии, а Великую Отечественную - главным хирургом. Провел тысячи операций в госпиталях Ленинграда, Пскова, Смоленска, но контузия и последовавший за ней в сентябре 1941-го инсульт заставили покинуть передовую.

Работой военных медиков Бурденко руководил из Москвы, периодически совершая поездки на фронт. В 1944 году возглавил учрежденную по его плану Академию медицинских наук. После войны, несмотря на второй и третий инсульты, продолжал работать.

Достижения

Основал отечественную школу нейрохирургии

Разработал методики проведения операций на головном и спинном мозге, лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы.

Создал стройное учение о ране, разработал инструкции по профилактике и лечению шока, гнойных осложнений при ранении черепа, по лечению ранений сосудов.

Внедрил использование антибиотиков на фронте.

Портрет

"Строго глядя по сторонам, в сопровождении начальника госпиталя и группы врачей, он бегом взлетал по лестнице на второй этаж в ординаторскую, где для него было приготовлено новое белье, пижама, ибо профессор никогда не ходил по госпиталю в той одежде, в которой бывал на улице. В комнате Николай Нилович снимал генеральскую форму, надевал все госпитальное и буквально бежал в операционную, часто, однако, забывая снять валенки... Во время операции Николай Нилович часто сердился, бил ассистентов по рукам, доводя их иногда до слез, кричал: "Не ловите мух!" и т. д. Но оперировал он блестяще". Е.Г. Ландесман, хирург.

Будем жить!

Деталь

Главный хирург Красной армии Бурденко и главный хирург германской армии - основоположник торакальной хирургии Федринанд Зауэрбрух были друзьями со студенческих лет.

Память

Имя Бурденко носят НИИ нейрохирургии, факультетская хирургическая клиника Медицинской академии и Главный военный клинический госпиталь в Москве, Пензенская областная клиническая больница и Воронежский государственный медицинский университет. А наиболее известный - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко - был открыт в Лефортово как первые в России госпиталь и медицинская школа для подготовки лекарей из "природных россиян" еще по указу Петра I в 1706 году. В 1797-м по указу Павла I здесь был построен главный корпус, дошедший до наших дней.

Раненых военный госпиталь принимает начиная с Русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

В 1946 году госпиталю было присвоено имя академика Н.Н. Бурденко. Сегодня здесь работает одна из крупнейших в России станций заготовки и переливания крови и единственная в стране летающая операционно-реанимационная лаборатория "Скальпель".

ЦИТАТА

Я провел всю свою жизнь среди бойцов. Несмотря на свою гражданскую одежду, я в душе боец. Я кровно связан с армией, я отдаю все силы армии и горжусь своей принадлежностью к ней. Мы, врачи, можем сохранить жизнь 97 процентам раненых. Мы надеемся, что смерть от раны явится исключением и останется смерть от несчастных случаев, и это то, о чем я мечтаю.