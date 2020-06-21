Документ критикует политику китайского правительства по управлению регионом, что вызвало возмущение в том числе 25 млн жителей из различных этнических групп в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), а также острую критику со стороны широких кругов мировой общественности.

Благодаря принятым в последние годы эффективным мерам по борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе Синьцзян вступил в стадию развития и процветания. Как показывается в документальном фильме "Горы Тяньшань стоят - воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне", подготовленном телеканалом CGTN при Медиакорпорации Китая, благодаря мерам по борьбе с терроризмом и дерадикализацией, принятым китайским правительством в соответствии с законом, ситуация в области безопасности в Синьцзяне заметно изменилась, жизнь людей улучшилась, что создает прочную основу для дальнейшего социально-экономического развития в регионе. В настоящее время Синьцзян переживает наилучший период развития и процветания за всю историю. И права на жизнь, здоровье и развитие всех этнических групп эффективно защищены.

С конца 2018 года СУАР посетили свыше 70 делегаций из более чем 91 страны. Все, кто побывал в Синьцзяне, заявляют о том, что непрерывное развитие и прогресс в области прав человека в районе очевиден для международного сообщества. Это полностью доказывает правильность политики, осуществляемой правительством Китая в СУАР.

Однако некоторые политические силы США открыто поддерживают террористов и предоставляют им финансирование, пытаясь политизировать проблему прав человека и сделать ее помехой для стабильности и развития в Синьцзяне.

Вступив в новую эпоху, люди всех этнических групп Китая сплотились воедино, никакая сила не может поколебать волю и уверенность к осуществлению полного воссоединения родины, защиты национальной солидарности.