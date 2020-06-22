Указ губернатора Алтайского края от 19 июня 2020 года № 99 "О внесении изменений в указы Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 и от 08.05.2020 № 77"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 19.06.2020 № 22-00-02/36-7699-2020 постановляю:

Внести изменения в следующие указы Губернатора Алтайского края:

1. от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94):

в абзаце втором пункта 1 слова ", рекламных" исключить;

дополнить указ пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Запрет, установленный пунктом 1 настоящего указа, не распространяется на деятельность библиотек, архивов, музеев (при условии непроведения массовых мероприятий и запрета организованных групп), зоопарков (с учетом особенностей, установленных приложением к настоящему указу).";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Медицинским организациям при оказании медицинских услуг руководствоваться приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".";

в приложении к названному указу:

позицию 1 изложить в следующей редакции:

"1 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, за исключением деятельности учреждений культуры и искусства (90.04), не связанной с очной работой с посетителями, и деятельности в области художественного творчества (90.03) | 90";

позицию 3 исключить;

в позиции 7 слова "До 22.06.2020" заменить словами "До 02.07.2020";

позицию 12 исключить;

2. от 08.05.2020 № 77 "Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания", дополнив пункт 1 словами ", медицинских организаций".

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







