Артур Пирожков выпустил новый сингл

Александр Ревва выпустил новый сингл от имени исполнителя популярной музыки Артура Пирожкова.

Композиция "Перетанцуй меня" была размещена на цифровых площадках 19 июня и презентуется как "манифест настоящих тусовщиков, любителей танцевать до утра".

По мнению автора, это - "идеальный трек для ночных летних дискотек, под который можно выяснить, кто последний останется на танцполе!"

Текст произведения прост и сообщает главным образом о том, что для танцев места предостаточно. Аранжировка также не старается удивить закавыками - всё прямо, упруго, модно, ненапряжно, для масс.

На обложке - Пирожков в образе Тони Манеро, персонажа Джона Траволты в мюзикле Джона Бэдэма "Лихорадка субботнего вечера".

"Под эту песню только и танцевать под алкоголем... Артур Пирожков супер!", "Даже без видео баб, танцев, тачек, залипаеш все равно. Артур, что ты с нами делаеш", - подтвердила целевая аудитория верность попадания Пирожкова (редакция - авторская).