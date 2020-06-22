Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 19.06.2020 № 56 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом цифры "22" заменить цифрами "29";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обязать граждан, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации, соблюдать требования о прохождении экспресс-тестирования и (или) обязательной самоизоляции в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;";

в пункте 2 после слов "обеспечить четырнадцатидневную изоляцию вновь прибывающих работников" дополнить словами "(за исключением случаев, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению)";

в подпункте "г" пункта 6:

слова "пунктами 1, 2 настоящей части" заменить словами "приложением 2 к настоящему постановлению";

слова "в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящей части" исключить;

в пункте 7 после слова "приложении" дополнить цифрой "1";

2) в абзаце первом части 1.1 цифры "22" заменить цифрами "29";

3) в абзаце первом части 2 цифры "22" заменить цифрами "29";

4) в пункте 1 части 4 слова "и обследований, указанных в абзаце третьем пункта 1 части 1 настоящего постановления" заменить словами ", а также экспресс-тестирования и обследований, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению";

5) в грифе приложения после слова "Приложение" дополнить цифрой "1";

6) дополнить приложением 2 следующего содержания:

"Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38

Порядок прохождения экспресс-тестирования, прохождения и досрочного прекращения четырнадцатидневной изоляции гражданами, прибывающими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее - транзитные пассажиры), в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител "М" и "G". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница").

2. В случае если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае транзитный пассажир продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у транзитного пассажира, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Отобранный материал передается в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе". В указанном случае транзитный пассажир немедленно направляется в изолятор (обсерватор) до получения результата ПЦР.

4. Транзитные пассажиры, имеющие отрицательный результат экспресс-теститрования на антитела или отрицательный результат исследования методом ПЦР, освобождаются от дальнейшего прохождения самоизоляции, за исключением лиц, направленных на самоизоляцию по постановлению Главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу.

5. Граждане, прибывающие в г. Анадырь, г. Билибино, г. Певек, с. Тавайваам, с. Кепервеем из других регионов Российской Федерации, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях в указанных населенных пунктах в течение 14 дней с момента прибытия.

6. Граждане, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, освобождаются от прохождения самоизоляции при наличии справки об отрицательном результате обследования на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за три дня до прилета в Чукотский автономный округ.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, направленных на самоизоляцию по постановлению Главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу.

7. Граждане, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, которые по прибытии должны приступить к исполнению трудовых обязанностей, вправе по телефону обратиться в ГБУЗ "Чукотская окружная больница" для проведения обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. После получения заключения об отрицательном результате, режим самоизоляции для указанных граждан прекращается.

Летный состав и технические специалисты организаций, осуществляющих авиационные перевозки, а также специалисты, прибывающие для обслуживания и ремонта воздушных судов, обязаны проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в день прибытия в Чукотский автономный округ. До получения заключения об отрицательном результате, указанные лица обязаны соблюдать режим самоизоляции. В дальнейшем работники указанных организаций обязаны проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию не реже одного раза в неделю.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июня 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







