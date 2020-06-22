Южнокорейские эксперты: Полная победа над COVID-19 невозможна

Полная победа на коронавирусом COVID-19, скорее всего, невозможна. К такому заключению стали приходить эксперты Южной Кореи, которые, похоже, отчаялись победить коронавирус у себя в стране.

Представители министерства здравоохранения Республики Корея признали, что, скорее всего, в стране идет вторая волна COVID-19, но она пока лишь слабое подобие того, что было несколько месяцев назад. А вот настоящего "второго пришествия" коронавируса теперь ждут осенью-зимой, когда все может быть гораздо хуже.

Если смотреть на те цифры, которые сегодня утром на традиционном брифинге озвучили представители минздрава РК по ситуации с COVID-19, то им должно "позавидовать" подавляющее большинство стран мира. В Корее за сутки было зафиксировано лишь 17 новых зараженных и никто не умер. Общая численность случаев инфицирования за все время теперь составляет 12 438 человек при 10 881 (или более 87 процентов) выздоровевших. Летальность - 2,36 процента. Все как бы подтверждает уже сформировавшийся в мире образ Южной Кореи, которая практические победила COVID-19.

В том-то и дело, что "почти" или "практически", но не полностью победила и не может победить. Эта незавершенность и беспокоит тех, кто более тщательно следит за ситуацией в Южной Кореей. Действительно, хотя цифры новых заболевших невелики, но с мая количество зараженных возросло и стабильно превышает количество выздоравливающих. Несмотря на все усилия властей и медиков, в самых разных местах появляются новые и новые кластеры заражения. Вот уже почти месяц подряд в стране численность подтвержденных носителей COVID-19 постоянно растет. Очень медленно, но растет. При этом налицо новая тенденция - пациенты дольше болеют.

В итоге и выходит, что окончательную победу, на которую так надеялись местные власти, провозгласить не удается. Вирус постоянно умудряется как-то ускользнуть, напоминая пожар на торфяном болоте: потушишь в одном месте, как начинает загораться в совершенном другом.

Вся система находится в напряженном состоянии, а вернуться полностью к обычной общественной и экономической жизни не получается. Вирус то здесь, то там себя проявляет. Это становится уже очень большим и заметным бременем для экономики страны и психики людей, которые устали от ограничений.

Проанализировав всю ситуацию, корейские медики пришли в итоге к выводу, что в стране уже идет вторая волна коронавируса. Пик первой в стране пришелся на конец февраля - середину марта. Она почти закончилась к концу апреля, а затем, когда ослабили меры по дистанцированию и прочие ограничения, то пошла вторая волна коронавируса. Именно об этом в понедельник в ходе брифинга рассказала глава Центра по контролю за заболеваниями РК Чон Ын Гён.

Правда, тут сразу же надо подчеркнуть одну важную деталь: эта вторая волна - отнюдь не полномасштабное повторение предыдущего сценария, а лишь очень сильно приглушенная "рябь" от первоначальной волны COVID-19, которую не удается превратить в полный "штиль". Сейчас в день в среднем заболевают 30-50 человек, что существенно меньше ситуации февраля-марта, когда счет шел на сотни.

Чон Ын Гён именно это и отметила, сказав, что все это "не является повторением крупного распространения инфекции, когда под угрозу ставится возможность системы здравоохранения страны справиться с ней". Она добавила, что такие волны, скорее всего, будут повторяться и в будущем

Чон Ын Гён пояснила, что после ослабления мер по дистанцированию люди стали контактировать чаще, потому вирус и проявляется снова и снова. Сейчас подавляющее большинство новых случаев возникает в столичном регионе, где проживает около половины населения страны, но очаги стали возникать и в других районах Кореи.

Кроме того, не оправдались надежды, что летняя жара приведет к спаду COVID-19. В Корее днем уже стабильно за 30 градусов и ярко светит солнце, но вирус не уходит. "Нам стоит готовиться к тому, что осенью и зимой этого года коронавирус вернется уже в гораздо более крупных масштабах, чем он присутствует сейчас, во время повторной волны", - отметила Чон Ын Гён.

При этом и она и ее подчиненные затем повторили, пожалуй, куда более важную фразу, чем слова о второй волне в Корее, которые до этого растиражировали разные СМИ. "Нам необходимо готовиться к длительному противостоянию с COVID-19", - заявила Чон.

Эти слова затем пояснили эксперты, которые отказалась называть свои имена, ссылаясь на чувствительность информации и отсутствия права общаться лично с прессой. "Похоже, что нам придется жить в атмосфере новых правил и законов, когда будет уделяться куда больше внимания дезинфекции - маскам, санитайзерам, дистанцированию и прочему. Это может быть надоедает, но никуда не деться. Скорее всего, это наша новая реальность, с которой нам придется теперь всегда жить… Пока не появится эффективная вакцина, то нам придется жить с вирусом, как мы живем в простудой. Это может быть не очень приятно, но куда деваться. Кто-то заболевает, кто-то от него заражается, потом выздоравливают, и снова по кругу до бесконечности. А полная победа над COVID-19, скорее всего, будет отложена на долгое время, а возможно, что и вообще можно будет об этом и не мечтать. Возможно, что нам придется привыкнуть к COVID-19, как мы привыкли к сильному гриппу", - отметили два корейских эксперта.

Официальные лица это мнение не стали опровергать, уклончиво согласившись, что "дело приобрело долгосрочный характер и прорыв трудно ожидать до появления полноценной и эффективной вакцины". Ну или ждать, когда все переболеют, получив иммунитет. А просто только мытьем рук, ношением масок и дистанцированием не спасешься, хотя и можно ограничить распространение. Как только люди начинают чаще контактировать, так вирус появляется снова - таков вывод корейских медиков.

В Кореепродолжают активно бороться с коронавирусом, стремясь пресечь все возможные пути его проникновения и распространения. В последнее время все больше стало выявляться случаев заражения COVID-19 среди иностранцев, которые въезжают в Корею. При этом у граждан некоторых стран показатель выявления вируса особенно высок. В этой связи власти РК начали ужесточать правила въезда для иностранцев. Это уже коснулось граждан Пакистана и Бангладеш, где особенно высокий процент выявленных инфицированных. Не исключено, что список стран, попавших под ограничения, власти Кореи в ближайшее время заметно расширят.

Кроме того, обеспокоенные распространением COVID-19 в столичном регионе местные власти предупредили о возможности возвращения к более жестким ограничениям. Согласно заявлению мэра Сеула, если в городе в течение трех дней подряд будет фиксироваться 30 и более случаев новых зараженных либо если больницы для инфицированных будет заполнены на 70 и более процентов, то в мегаполисе будут введены меры по дистанцированию, которые действовали в период главной вспышки инфекции и которые отменили в начале мая.

Мир, похоже, вступил в новую реальность - с масками, дистанцированием и COVID-19, который может быть и посерьезнее ОРВИ, но неизбежен.