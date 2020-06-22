Указ главы Республики Калмыкия от 19 июня 2020 года № 153 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 19 июня 2020 г. № 6 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

в абзаце первом слова "21 июня 2020 года" заменить словами "28 июня 2020 года";

абзац четвертый признать утратившим силу;

1.2. в пункте 1.1 после слова "мероприятий" дополнить словами ", за исключением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";

1.3. дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Установить, что предоставление государственных и иных услуг автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется при условии выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.";

1.4. в пункте 4 слова "21 июня 2020 года" заменить словами "28 июня 2020 года";

1.5. в пункте 6.3:

в абзаце первом слова "21 июня 2020 года" заменить словами "28 июня 2020 года";

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".";

1.6. в приложении № 1 "Перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых временно приостановлена на территории Республики Калмыкия":

раздел 5 "Гостиничный бизнес" признать утратившим силу;

раздел 9 "Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (услуги салонов красоты)" признать утратившим силу;

сноску 3 признать утратившей силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







